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Коротышкин: «Иностранцы даже не знают, почему российские пловцы не приезжают на соревнования»

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Евгений Коротышкин отметил, что многие иностранные спортсмены не в курсе, почему россияне не выступают на международных турнирах.

«Многие иностранные спортсмены даже не знают, почему российские пловцы не приезжают сейчас на соревнования. Даже когда в редких случаях наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, иностранцы спрашивали их: «А что случилось? Почему нет России на турнирах?» Они даже не информированы о проблемах российского спорта. В мире происходит много различных катаклизмов, и многие люди просто не фокусируются на неурядицах нашей страны», — цитирует Коротышкина Metaratings.ru

Он также считает, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях даже в нынешних условиях.

«Закрываться внутри страны нельзя. Теряя опыт выступления на мировых турнирах, мы теряем внимание подрастающего поколения», — добавил пловец.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) может смягчить санкции против российских спортсменов.

Источник: Metaratings.ru
Плавание
Евгений Коротышкин

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