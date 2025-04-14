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Плавание

14 апреля, 20:08

Колесников о финале сотни на спине на ЧР: «Я всех троих брал бы на мир»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Климент Колесников.
Фото ВФП
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Климент Колесников после победы в финале 100 м на спине на чемпионате России в Казани рассказал, как сложился для него этот заплыв и что он думает о результатах, показанных тройкой призеров.

— Ты после финиша выглядел растерянным.

— Табло сегодня неудобное, потому что слева показываются места на дистанции, а справа — дорожки. Я, когда коснулся, вообще сначала подумал, что я третий, потому что как-то интуитивно непонятно сразу, куда смотреть. Я смотрю правую колонку, третий, 52,02, и думаю, а как ребята тогда проплыли? У меня глаза на лоб полезли. Потом мне Мирон руку тянет, говорит — молодец, поздравляю. Я ему — чего поздравляю, третий вроде. Потом разобрался, но первые впечатления от дистанции были немного смешанные.

— Чикунова сказала ровно то же самое, она тоже думала, что она третья.

— Привычка. У тебя же текст всегда слева направо идет. И ты интуитивно как раз-таки стараешься переключиться на самую последнюю информацию в строке. Получается так, что здесь это дорожки. Неудобно было. А так, все нормально.

— То есть уровень конкуренции такой, что ты мог допустить, что ты третий?

— Ребята вообще молодцы. И больше всего я рад за Пашу Самусенко, потому что он со своего лучшего результата в шесть десятых сбросил. У него последний был 53,0, в полуфинале он 52,8 проплыл, а сейчас еще четыре десятых снял. Итого — шесть десятых, вообще круто. Мирон тоже молодец. Да мы все молодцы. Из 53 секунд, думаю, у нас по пальцам можно пересчитать, сколько ребят в стране плавало. Поэтому результаты достойные. Всех троих. Я вообще всех троих брал бы на мир.

— Про то, что это лучший результат сезона в мире стоит говорить?

— Не знаю. Наверное, результат хороший, на сегодняшний день, для отбора. Чемпионат мира в конце июля, еще три месяца, думаю, можно ещё лучше будет проплыть.

Плавание
Климент Колесников
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