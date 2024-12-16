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Плавание

Сегодня, 11:20

Министр спорта Татарстана назвал финал мужской эстафеты вишенкой на торте для россиян на ЧМ по плаванию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на установление россиянами мирового рекорда в комбинированной мужской эстафете на дистанции 4х100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3.18,68.

«По-моему, это чемпионат, где побились все мыслимые и немыслимые рекорды, но и красивой вишенкой на торте стал финал мужской эстафеты, где наши ребята победили и показали мировой рекорд. Это тоже является показателем долгой работы. Ничто не происходит в моменте, это большая и кропотливая работа всей команды. Очень рад за успехи наших ребят! Впереди Кубок Сальникова, будем болеть за наших!» — сказал Леонов «СЭ».

Серебро завоевала сборная США (3.19,03). Тройку медалистов замкнули пловцы из Италии (3.19,91).

Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам ЧМ-2024, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). На первом месте США, третье место заняла сборная Канады.

Плавание
Владимир Леонов
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