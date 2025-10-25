Пловец Степанов рассказал, как в воскресной школе его учили разбирать калашников и драться

Двукратный победитель Универсиады и рекордсмен России на дистанции 800 метров Александр Степанов в интервью «СЭ» рассказал об учебе в воскресной школе.

— Я много куда ходил рядом с домом в детстве — плавание, шахматы, в воскресную школу в 8-9 лет ходил, например. Родители хотели, чтобы я вырос добрым.

— Как прививали доброту?

— Мы приходили несколько раз в неделю, садились и читали религиозные книги, в облегченном варианте. Мне нравилось, что ездили по старым храмам в других городах. Сдавали по 500 рублей — и нас могли неделю кормить, возили. Ты понимал, что тебя не обманывают. И еда вкусная, будто от себя еще добавили! Мы взамен убирали территорию. Класс.

Но есть нюанс. В здании школы был подвал, иначе как бойцовским клубом это не назовешь. Какой-то мужик в камуфляже стал учить нас единоборствам. Сначала мы разбирали и собирали «калаши», потом на нас вешали шлемы и жилеты — и мы дрались с другими парнями. Ну меня побили раз, два, а я драться не хотел. Родителям рассказал про этот абсурд и что доброму меня там не учат. И ушел.

Может, к религии и можно прийти, но не с детства это нужно прививать, человек сам должен осознать, — заключил Степанов.