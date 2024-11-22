В ФВВСР сообщили, что разговоры о смягчении критериев допуска велись с лета 2024 года

Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о допуске россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Данные разговоры уже ходили начиная с лета. Насколько нам известно, Владимир Сальников встречался с президентом международной федерации плавания, равно как и глава уже объединенной федерации Дмитрий Мазепин. Эти вопросы обсуждались, наверное, еще с весны-лета. Конечно, это большой шаг вперед в плане допуска к участию в командных видах спорта. Это дает какую-то надежду на дальнейшее продвижение по взаимодействию с World Aquatics. Удивления не было, потому что велась работа», — сказала Брусникина «СЭ».

20 ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.