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Плавание

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«Зенит» поздравил сборную России по плаванию с победой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Зенита» поздравила сборную России с победой в смешанной эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

14 декабря Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова выиграли комбинированную смешанную эстафету с результатом 3.30,47 секунды. Россияне на 0,08 секунды опередили сборную США,

«Команда российских пловцов с Кириллом Пригодой из Петербурга и Мироном Лифинцевым из Выборга в составе завоевала золотые медали чемпионата мира в комбинированной эстафете. Поздравляем и ждем на «Газпром Арене»!» — говорится в сообщении.

Источник: ФК «Зенит»
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Плавание
Футбол
ФК Зенит
Кирилл Пригода
Мирон Лифинцев
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