«Зенит» поздравил сборную России по плаванию с победой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Пресс-служба «Зенита» поздравила сборную России с победой в смешанной эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

14 декабря Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова выиграли комбинированную смешанную эстафету с результатом 3.30,47 секунды. Россияне на 0,08 секунды опередили сборную США,

«Команда российских пловцов с Кириллом Пригодой из Петербурга и Мироном Лифинцевым из Выборга в составе завоевала золотые медали чемпионата мира в комбинированной эстафете. Поздравляем и ждем на «Газпром Арене»!» — говорится в сообщении.