«333 спортсмена ни разу не тестировали на допинг». Дикие цифры накануне чемпионата мира по плаванию

Российские участники соревнований в Будапеште — в числе лидеров по количеству проверок, но к некоторым сборным есть большие вопросы.

Международная федерация World Aquatics пошла на беспрецедентный шаг, опубликовав данные о тестировании на допинг всех участников предстоящего чемпионата мира на короткой воде. Поименный список из более чем тысячи спортсменов, заявленных на турнир, который пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия), выложен на сайте организации. Эта акция подразделения по обеспечению честности соревнований (AQIU) призвана смягчить атмосферу взаимной подозрительности, накалившуюся после триметазидинового дела об оправдании 23 китайских пловцов. Помимо прочего, это отводит удар и от россиян, которые возвращаются на большие старты после трехлетнего перерыва. Ведь наша команда, как следует из документа, в числе лидеров по объемам проверок на запрещенку, несмотря на длительный период изоляции.

Минимум четыре теста за последние 12 месяцев

AQIU не в первый раз сбрасывает покровы подобным образом, но впервые публикация затрагивает довольно много представителей России. В списке — 28 наших спортсменов, обозначенных нейтральной аббревиатурой NIA. Как следует из статистического отчета, пловцы-нейтралы в нынешнем году находятся на третьем месте среди всех сборных по интенсивности тестирования. Китайцы в среднем делали 9,4 пробы на каждого спортсмена, американцы — 8,2, а россияне — 7,5. Результаты проверок, разумеется, конфиденциальны. Однако чисто не там, где не мусорят, а где хорошо убирают. У наших спортсменов, само собой, почти нет международных соревновательных тестов, однако в остальном к ним сложно предъявить претензии.

В заявлении World Aquatics говорится, что «все нейтральные участники предстоящего чемпионата мира прошли тестирование как минимум четыре раза за последние 12 месяцев». Большую часть проверок организовало РУСАДА, которое уже девять лет ограничено в правах из-за конфликта с ВАДА, однако сомнения в компетентности нашего национального агентства возникают только у самых отчаянных русофобов из числа борцов за чистый спорт. Адекватные люди понимают: наша страна сейчас в числе мировых лидеров в сфере антидопинга. Что касается персоналий, то в документах AQIU на первом месте по числу проверок — Арина Сукова (10 тестов с начала 2024 года). Наша главная надежда на золото Будапешта-2024 — Евгения Чикунова — также в перечне наиболее проверяемых россиян.

Конечно, все познается в сравнении. Например, китаянку Тан Цяньтин за текущий год проверяли 36 раз. А другой представитель КНР Цинь Хайянь — один из фигурантов «дела от оправдании 23 спортсменов» — прошел 28 проверок. Среди американцев лидер — двукратная олимпийская чемпионка Риган Смит (18 тестов). Однако и нашей статистики вполне достаточно, чтобы ответить хейтерам. Особенно на фоне информации о проверках на запрещенку в некоторых других сборных. Так, после публикации списков выяснилось, что 333 будущих участника чемпионата мира в этом году вообще ни разу не сдавали тестов, и такая ситуация вызывает огромные вопросы к организациям, отвечающим за чистоту крупных стартов.

Евгения Чикунова. Фото Global Look Press

Скелеты в шкафу

Понятно, что основная масса пловцов, которые избежали проверок, — это представители бедных стран Азии и Африки, не претендующие в Будапеште на высокие места. Однако в списке отдыхавших от тестирования есть два австралийца, два канадца, три норвежца и десять спортсменов из Новой Зеландии. Эти четыре страны обычно громче всех кричат о чистоте спорта и при первой же возможности устраивают травлю соперников. Но это не мешает им заявлять на крупный старт спортсменов, к которым имеются вопросы. И некоторые из таких персонажей претендуют на медали предстоящего турнира.

Конечно, во время самого чемпионата в Будапеште будут и соревновательные тесты. В течение шести дней AQIU рассчитывает собрать 290 образцов. Однако, как известно, допингеры редко употребляют препараты накануне больших соревнований, и поймать обманщиков можно только за счет регулярных проверок. Участники Будапешта-2024 в нынешнем году сдали 3054 теста. Но почему в этой программе оказались огромные белые пятна — большой вопрос. 333 пловца, приехавшие на турнир без должных проверок, — это очень много, почти треть всех выступающих. Вопрос о справедливости и равенстве всех перед антидопинговым законом после этого отпадает сам самой.

Накануне за пропуск трех тестов был отстранен олимпийский чемпион Токио-2020 Ахмед Хафнауи, из Туниса, пропустивший из-за проблем с AQIU Игры в Париже. Перед Олимпиадой-2024 обвинение в использовании кровяного допинга и отстранение также получил представитель сборной США Майкл Бринегар. Справедливости ради надо отметить, что в нашем антидопинговом шкафу тоже есть свои скелеты. Осенью текущего года стало известно о четырехлетней дисквалификации за туринабол 14-летней пловчихи из Пензы Милланы Загартдиновой. РУСАДА так и не сумело установить, как стероид попал в организм юной спортсменки.

В ходе скандала между ВАДА и USADA выплыла информация, что 67 спортсменов из разных видов спорта, ставших призерами Олимпиады-2024, не были подвергнуты допинг-контролю в течение шести месяцев, предшествовавших Играм. Среди избежавших контроля — легкоатлеты из Великобритании, велогонщики и гребцы из Новой Зеландии, а также десять гандболисток сборной Норвегии. Среди участников олимпийского турнира по плаванию проверки накануне Игр не проходили более 150 спортсменов, в том числе из Франции, Австралии, Новой Зеландии и Канады.