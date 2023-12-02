«Я подал ужасный пример». Штурмовавший Капитолий пловец окончательно раскаялся

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер приговорен американским судом к 36 месяцам условно и шести месяцам домашнего ареста за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Напарник Майкла Фелпса по двум золотым эстафетам на Играх 2004 и 2008 годов также должен провести 360 часов на общественных работах. 41-летнему спортсмену грозил реальный срок по обвинению в незаконном проникновении и хулиганстве. Но поскольку он раскаялся и сотрудничал со следствием, до жесткого приговора дело не дошло. Хотя человек в куртке с надписью «сборная США» считался одним из символов беспорядков, которые организовали в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа.
Федеральные прокуроры требовали для Келлера 10 месяцев тюрьмы (при максимальном сроке наказания по инкриминируемой статье 20 месяцев). Изначально пловцу предъявили уголовные обвинения по семи пунктам, но в обмен на обещание сотрудничать со следствием сняли шесть из них. В итоге Клита судили за препятствование официальному разбирательству. В ходе процесса пловец вел себя примерно и всячески демонстрировал раскаяние.
«У меня нет оправдания тому, что случилось, — сказал бывший спортсмен и сторонник республиканцев на слушаниях. — Я понимаю, что мои действия были преступными, и несу полную ответственность за свое поведение». В письме окружному судье Ричарду Леону, вынесшему приговор, Келлер извинился за свои действия. «Мне стыдно, и я глубоко смущен, — написал Клит. — Как бывший член олимпийской сборной США я подал ужасный пример для молодых людей, которые равнялись на меня».
Келлер, окончивший Университет Южной Калифорнии в 2009 году, выступал за олимпийскую сборную США на трех Играх (с 2000 по 2008 год) и завоевал пять медалей, в том числе две золотые в эстафетах). В обвинительном заключении говорится, что действия Келлера 6 января 2021 года были «безответственными» и «навсегда останутся пятном на истории страны». По словам адвокатов, почти три года в следственном изоляторе стали достаточным наказанием, искупившим вину их клиента.
Келлер заявил суду, что осознал «преступный характер своих действий и берет на себя свою ответственность». Спортсмен извинился перед американскими законодателями, в помещение которых вторгся вместе с другими протестующими, и перед американским народом. «Я осуждаю насильственные действия того дня», — сказал бывший спортсмен, пообещав не повторять ошибок прошлого.
Американские СМИ пишут, что в конечном итоге именно олимпийское прошлое Келлера помогло ему избежать тюрьмы. Ведь большая часть из 200 приговоров, уже вынесенных по делу о штурме Капитолийского холма, оказались гораздо жестче. «Если только он не величайший мошенник всех времен, нет никаких сомнений, что подсудимый раскаялся», — заявил судья Ричард Леон, вынося приговор.
Случившееся стало финалом кошмара, начавшегося в жизни пловца после того, как его узнали на видео, снятом во время беспорядков. Сначала работодатель объявил об увольнении Клита по политическим причинам. «Мы поддерживаем право на свободу слова и законный протест, но не можем мириться с действиями, которые нарушают верховенство закона», — говорилось в заявлении компании по продаже недвижимости, где Келлер работал после завершения карьеры.
Вскоре бывший спортсмен был арестован и большую часть следствия провел в камере. Генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд в заявлении, осуждающем насилие в Капитолии, косвенно упомянула о Келлере: «Есть сообщения о бывшем члене олимпийской сборной, причастном к ужасающим актам у здания Капитолия США, — отметила чиновница. — Я решительно осуждаю действия мятежников. Они не представляют ценности, которые продвигают Соединенные Штаты или сборная страны».