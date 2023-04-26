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Сегодня, 14:10

Французский паспорт не поможет? Звезда российского плавания может остаться без Олимпиады и чемпионата мира

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Пловчиха Анастасия Кирпичникова.
Анастасия Кирпичникова.
Фото Getty Images
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World Aquatics разбирается с хозяевами Игр в Париже по поводу смены спортивного гражданства Анастасией Кирпичниковой.

На прошлой неделе рекордсменка России на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем 22-летняя пловчиха Анастасия Кирпичникова получила французский паспорт. Однако, как выясняется, обладательница пяти медалей чемпионатов Европы все равно может быть не допущена к выступлениям под новым флагом на чемпионате мира в Фукуоке и на Олимпийских играх в Париже.

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Выполнила все условия, но... по старому регламенту

Кирпичникова живет во Франции уже на протяжении четырех с половиной лет и тренируется в группе известного тренера Филиппа Люка, приложившего руку к олимпийским золотым медалям Лор Маноду и Шарон Ван Роувендал. За сборную России спортсменка не выступала с чемпионата мира на короткой воде-2021 (проходил в Абу-Даби). Сразу после выхода декрета о натурализации Анастасия квалифицировалась на чемпионат мира-2023 в плавании на открытой воде (на Играх в Токио она стала первой россиянкой, которая соревновалась и в бассейне, и в естественном водоеме).

Примечательно, что и в случае с французским национальным отбором, проходившим в эти выходные на острове Мартиника, не обошлось без еще одного прецедента по смене гражданства. Финишировавшая первой и на дистанции 10 км (22 апреля), и на «пятерке» днем позже Лиза Пу еще в прошлом году подала заявку на переход под флаг Монако. Таким образом, места в команде Франции получили не только финишировавшая второй на «десятке» ценой сломанного носа Осеан Кассиньоль, но и занявшая третье место в этой дисциплине Кирпичникова. На дистанции вдвое короче Анастасия квалифицировалась в сборную Франции напрямую и с учетом результата Пу: вторая позиция гарантировала экс-россиянке билет в Фукуоку на соревнования в плавании на открытой воде.

Однако уже в понедельник 24 апреля стало известно, что Кирпичникова может пропустить не только чемпионат мира, но и Олимпиаду в Париже. Хотя технический директор французской плавательной федерации Жюльен Иссулье утверждал, что процесс смены спортивного гражданства Анастасии был запущен еще год назад, представитель World Aquatics в комментарии для Swimswam заявил, что в данном случае применяются «актуальные правила».

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Эта расплывчатая формулировка может обозначать, что к Кирпичниковой планируют применить новый регламент (вступил в силу с 21 февраля). Согласно ужесточившейся политике World Aquatics по смене спортивного гражданства, годичный карантин (в случае Анастасии он бы уже истек в декабре 2022 года) применяется только в том случае, если «возможно доказать, что процесс перехода под новый флаг был запущен до 21 февраля 2023 года». В противном же случае Кирпичниковой, даже несмотря на паспорт, придется по новым правилам World Aquatics дожидаться конца 2024 года, а значит — пропускать ЧМ и Олимпиаду.

Французская федерация плавания утверждает, что вела переписку о смене спортивного гражданства уроженки Асбеста задолго до февральского дедлайна. Уверенно заявляют в соцсетях о том, что Кирпичникова едет в Фукуоку этим летом, и представители клуба, за который спортсменка выступает. Сама Анастасия в интервью сайту федерального спортивного канала пояснила, что точной информацией также не владеет: «Я не могу сказать, на какой момент точно документы были оформлены... Но, как говорят во французской федерации, документы идут по старым правилам».

Добавим, что на сайте World Aquatics в профиле Кирпичниковой в графе «национальность» (имеется в виду спортивная) на момент публикации статьи значится «Россия».

Пловец Марк Николаев.
Марк Николаев.
Фото Getty Images

Николаев также мимо чемпионата мира по «критерию Вятчанина»?

Марк Николаев, выступавший за сборную России на Всемирной универсиаде-2019 и тщетно пытавшийся пробиться в команду на чемпионаты мира и Европы (в плавании на спине — его специализации — сделать это было невероятно трудно при наличии Евгения Рылова и Климента Колесникова), также находится в процессе смены спортивного гражданства. На австралийское. В его случае правило о трехлетнем карантине не может стать помехой: потенциальный «карантин» спортсмена истек еще 10 июля прошлого года. Однако есть другая проблема — чтобы представлять Австралию, Николаеву, согласно правилам World Aquatics, необходимо либо «проживание в стране на протяжении трех лет или доказательство истинной, близкой и устоявшейся связи с новой страной».

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По первому пункту Марк точно не проходит: на Зеленом континенте он обитает только год. А вот как доказать «близкую и устоявшуюся связь» (критерий весьма расплывчатый) — вопрос, над которым сейчас работают Национальный олимпийский комитет Австралии, федерация плавания и World Aquatics. В 2016 году титулованный российский пловец (и так же как Николаев — спинист) Аркадий Вятчанин пытался перейти под флаг Сербии. Однако World Aquatics (тогда FINA) оставила обладателя двух олимпийских медалей без четвертых в карьере Игр как раз по критерию «истинной, близкой и устоявшейся связи с новой страной».

Олимпиада
Анастасия Кирпичникова
Марк Николаев
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