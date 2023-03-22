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Сегодня, 16:20

Губерниев назвал Ромашину лучшим спортсменом России за последние тридцать лет

Алина Савинова
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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о том, кого можно назвать лучшим спортсменом в истории России.

«Если я назову лучших спортсменов России за последние тридцать лет, то это будет несколько десятков человек. Но если выделять кого-то с момента новой России, за последние тридцать лет, то пусть это будет Светлана Ромашина», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. На ее счету семь золотых медалей на Олимпийских играх, также она 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 раз — на чемпионатах Европы. В начале февраля 2023 года Ромашина объявила о завершении карьеры.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-nazval-svetlanu-romashinu-luchshim-sportsmenom-rossii-za-poslednie-30-let-237436/
Дмитрий Губерниев
Светлана Ромашина
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