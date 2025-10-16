Видео
Настольный теннис

16 октября, 16:55

Юрист объяснил, может ли решение CAS стать прецедентом для возвращения российских команд на международную арену

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» оценил решение CAS об отмене отстранения российских спортсменов в настольном теннисе.

«Это не влияет напрямую ни на футбол, ни на любой другой спорт. Решения CAS не могут использоваться как прецедент. Тем не менее, это альтернативная точка зрения, зафиксированная в решении CAS, вступившем в силу», — сказал Прокопец «СЭ».

16 октября CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов. Подобная формулировка появилась в решении суда, отменившего запрет на участие россиян в турнирах Европейского союза настольного тенниса.

  • Фирсыч

    Главное, дорога в гейропу открыта! Без флага и гимна, но это спортсменам не важно.

    16.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    21 век. Кас, принявший людоедское расистское решение против Валиевой ВНЕЗАПНО увидел расизм ойропэйцив против русских...

    16.10.2025

