Юрист объяснил, может ли решение CAS стать прецедентом для возвращения российских команд на международную арену

16 октября, 16:55
Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» оценил решение CAS об отмене отстранения российских спортсменов в настольном теннисе.
«Это не влияет напрямую ни на футбол, ни на любой другой спорт. Решения CAS не могут использоваться как прецедент. Тем не менее, это альтернативная точка зрения, зафиксированная в решении CAS, вступившем в силу», — сказал Прокопец «СЭ».
16 октября CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов. Подобная формулировка появилась в решении суда, отменившего запрет на участие россиян в турнирах Европейского союза настольного тенниса.
Фирсыч
Главное, дорога в гейропу открыта! Без флага и гимна, но это спортсменам не важно.
16.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
21 век. Кас, принявший людоедское расистское решение против Валиевой ВНЕЗАПНО увидел расизм ойропэйцив против русских...
16.10.2025