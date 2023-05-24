«Бесподобная красотка»: Загитова похвасталась стройной фигурой в черном купальнике

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в соцсетях. Девушка поделилась снимками в черном купальнике с отдыха на яхте.

Подписчики в комментариях оценили фотографии фигуристки:

«Шикарно выглядишь».

«Бесподобная красотка».

«Это просто сногсшибательно».

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она не выступала с декабря 2019 года, когда заняла 6-е место в финале «Гран-при». Через несколько дней Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.