Невеста Роналду выложила горячие фото у бассейна

Невеста футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. На снимках девушка позирует в голубом купальнике у бассейна.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. Джорджина родила футболисту дочь Алану осенью 2017 года. 18 апреля этого года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Ранее сообщалось, что Роналду может расстаться с Родригес из-за ее расточительности. Пара встречается с 2016 года, у них пятеро детей.