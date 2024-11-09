Ксения Шойгу рассказала о причинах гибели в Барселоне российской триатлонистки

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу прокомментировала гибель российской триатлонистки Елены Смирновой во время соревнований Ironman в Барселоне.

«Мы постоянно были на связи с Всемирной федерацией триатлона, неоднократно обсуждали с президентом Европейской конфедерации триатлона. Коллеги достаточно быстро обрабатывали этот запрос. Это всегда очень неприятные и болезненные инциденты для любого организатора, могу сказать только об общих причинах произошедшего. На стартах это либо сердечно-сосудистые заболевания, либо тромб или тромбоэмболия, очень редко бывают какие-то другие причины.

Абсолютно убеждена, что и здесь был именно такой случай. Здесь ничего больше сказать невозможно, такое случается. Мне очень жаль, но здесь мы уверены, что не стоит винить организаторов», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Российская спортсменка утонула во время соревнований по триатлону в Барселоне, которые проходили 6 октября. Тело 41-летней Смирновой было обнаружено в воде вскоре после начала заплыва. Местная медицинская бригада пыталась реанимировать спортсменку, но, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.