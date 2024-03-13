Вербов — о «Белогорье»: «Команда, которая ставит перед собой серьезные цели и способна их реализовать»

Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах команды «Белогорье» под руководством начинающего тренера Александра Волкова.

«Белогорье» – это команда, которая ставит перед собой серьезные цели и задачи – золото чемпионата России. И, на мой взгляд, она на это способна. Может обыграть любую команду, что показали в примере с нами. Выдали волейбол очень высокого уровня, заслуженный успех. Но и мы не играли хорошо в силу многих факторов и причин. Не хочется повторяться, сейчас над этими моментами работаем, чтобы в плей-офф их не допускать.

Белгород нам не дал вернуться в жизнь, как давали другие команды. По качеству игры мы могли больше матчей проиграть, но у других команд тоже есть свои трудности, которые не позволили им реализовать свой игровой перевес. А Белгород сделал все, что от него зависело, шансов нам практически не давал. В первой игре по всем законам команды «Зенит-Казань» прошлых лет мы должны были делать счёт 2:0, но в этом мы позволяем сопернику возвращаться в игру и показывать свои лучшие качества. И вместо того, чтобы повести 2:0, позволяем выравнять игру. Дальше инициатива за Белгородом, и вдохнуть воздуха нам не дали. Во втором матче уже были другие причины нашей невзрачной, откровенно говоря, игры. Взять ту же первую партию, когда позволили им поверить в себя, играя дома, чего не допускали раньше», – сказал Вербов «СЭ».

«Белогорье» Волкова дважды обыграло «Зенит-Казань» Вербова по ходу регулярного чемпионата. Ранее как игрок Александр выступал в «Зенит-Казань» под руководством Вербова.

Полностью интервью Алексея Вербова читайте на сайте «СЭ».