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Павел Тетюхин — о фото отца, собирающего осколки снарядов: «Это смотрится диковато»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин рассказал «СЭ», что не одобряет, но принимает выбор родных остаться жить в Белгороде. В том числе не уехал из города его отец, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

— Как часто сейчас бываете в Белгороде?

— Лично я был в межсезонье в последний раз. По сезону нет времени ездить, даже учитывая небольшое расстояние. Да и нет большой причины, чтобы туда ехать. Все-таки обстановка там сейчас не самая безопасная. Поэтому приезжать на один день ради каких-то дел совсем не стоит того. Летом был. Увиделся с бабушками, дедушками, друзьями. Семья по-прежнему живет там.

— Вы говорили, что не одобряете этот выбор родных. Пытались переубедить?

— Я пытался свои аргументы привести, почему стоит это делать. В ответ услышал аргументы, почему не стоит. Мы поговорили, услышали друг друга, но, наверное, все остались при своем мнении. Моим главным аргументом была безопасность. Потому что у них переживания как такового нет, а у меня оно, конечно, имеется. Такое ощущение тревоги тяжело описать словами.

— Когда увидели фото, на котором отец собирает осколки снарядов с крыши дома, что почувствовали?

— Все же увидели только этот кадр. Но мы знали, что осколки падают на территорию дома. Он собирал осколки и до этого. Мама тоже, когда ходила с собаками гулять, убирала их по территории. Просто получилось, что именно мамина фотография папы на крыше чуть-чуть завирусилась в интернете. Конечно, со стороны это все смотрится диковато. Но это их дом и их решение. Поэтому любое решение, которое я даже не поддерживаю, все равно понимаю и отношусь к нему с уважением.

— У вас там квартира осталась?

— Да. Я ее не сдаю, ничего. Она стоит и ждет лучших времен, — сказал Павел в интервью «СЭ».

Капитан &laquo;Белогорья&raquo; Павел Тетюхин. «Никогда не забудем, что мы из Белгорода». Интервью Павла Тетюхина

ВК Белогорье
Павел Тетюхин
Сергей Тетюхин

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