Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 17:55

Вольвич рассказал, что поздравил игрока сборной Польши Бедножа с победой на чемпионате Европы

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Капитан «Зенит-Казань» Артем Вольвич рассказал о том, что поздравил волейболистов сборной Польши с победой на чемпионате Европы.

Поляки выиграли титул во второй раз в истории, обыграв в финале Италию (25:20, 25:21, 25:23).

«Поздравил ли я Вильфредо Леона с победой на чемпионате Европы? Нет, Леону я СМС не отправлял. Я Бартожа Бедножа поздравил, с ним мы почаще общаемся. В принципе, что касается команды — все отлично, у нас давно сложился хороший дружеский коллектив, отличный микроклимат. Подготовка прошла летом также на позитивном настроении», — сказал Вольвич.

Бартош Беднож выступал за казанский клуб с 2020 по 2022 год. Леон играл за «Зенит-Казань» с 2014 по 2018 годы.

Сборная Польши по волейболу
Артем Вольвич
1
0
Читайте также
Защитник «Спартака» Бабич назвал Абаскаля идеальным тренером
Украинка Харлан объяснила решение не пожимать руку россиянке Смирновой на чемпионате мира
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной России по волейболу Брянский: «Турниры без россиян — обрезанные»