Вольвич рассказал, что поздравил игрока сборной Польши Бедножа с победой на чемпионате Европы

Капитан «Зенит-Казань» Артем Вольвич рассказал о том, что поздравил волейболистов сборной Польши с победой на чемпионате Европы.

Поляки выиграли титул во второй раз в истории, обыграв в финале Италию (25:20, 25:21, 25:23).

«Поздравил ли я Вильфредо Леона с победой на чемпионате Европы? Нет, Леону я СМС не отправлял. Я Бартожа Бедножа поздравил, с ним мы почаще общаемся. В принципе, что касается команды — все отлично, у нас давно сложился хороший дружеский коллектив, отличный микроклимат. Подготовка прошла летом также на позитивном настроении», — сказал Вольвич.

Бартош Беднож выступал за казанский клуб с 2020 по 2022 год. Леон играл за «Зенит-Казань» с 2014 по 2018 годы.