Московское «Динамо» уходит с последнего места. Кризис позади?

Итоги 4-го тура женской суперлиги.

PARI Суперлига. Женщины. 4-й тур

«Динамо-Метар» — «Спарта» — 3:2 (23:25, 25:12, 18:25, 25:13, 15:12)

«Уралочка-НТМК» — «Тулица» — 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:19)

«Протон» — «Заречье-Одинцово» — 3:2 (25:17, 25:22, 16:25, 22:25, 19:17)

«Динамо-Ак Барс» — «Енисей» — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)

«Динамо» Кр — «Ленинградка» — 1:3 (31:33, 10:25, 25:18, 17:25)

«Динамо» М — «Минчанка» — 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 25:12)

«Локомотив» — «Омичка» — 3:1 (25:15, 25:9, 22:25, 25:10)

На старте регулярного чемпионата у женщин наблюдается много борьбы и неуступчивых матчей. В каждом туре стабильно по две-три встречи решаются на тай-брейке. Тем не менее одна команда остается безупречной — действующий чемпион «Динамо-Ак Барс».

Казанская мощь

Клубы из столицы Татарстана сейчас идут во главе и мужской, и женской суперлиги. У обеих команд идет серия из четырех сухих побед подряд. Однако если у «Зенита-Казань» такому положению событий благоволит календарь, то на пути «Динамо-Ак Барс» уже встретились полуфиналисты чемпионата прошлого сезона. Ни московское «Динамо», ни «Ленинградка» не смогли ничего противопоставить чемпиону, причем на своей площадке.

В четвертом туре у казанских девушек соперник был проще — «Енисей» дома. Несмотря на итоговые 3:0, красноярская команда смотрелась в этой встрече неплохо. После матча блокирующая хозяев Таисия Коновалова признавалась, что соперник даже удивил «Динамо» своим уровнем сопротивления. В третьей партии «Енисей» зацепился в защите, и какое-то время казанская команда была в роли догоняющих. Однако уверенности, чтобы удержать свое преимущество, краснояркам не хватило.

Главного тренера «Динамо-Ак Барс» Зорана Терзича после матча спрашивали уже про излишнюю самоуверенность на фоне четырех сухих побед: «Это, с одной стороны, хорошо, конечно, но, с другой стороны, может быть опасно. Когда проигрываешь первую партию, никто не знает, как будет дальше — увидим. Одна команда не может играть на очень высоком уровне. Но я доволен, как мы играем, и в первую очередь тем, что все игроки здоровы».

Но казанки не единственные, кто идет без поражений. Не потерял очки серебряный призер прошлого сезона «Локомотив», хоть и разница выигранных и проигранных партий у него не такая идеальная, как у казанского клуба. Да и кадровые проблемы у калининградок имеются. Серьезную травму на старте чемпионата получила один из лидеров команды — Ксения Парубец. Пока «Локо» с этой ситуацией справляется. В минувшем туре подопечные Андрея Воронкова разобрались с новичком суперлиги «Омичкой».

Невероятный рывок московского «Динамо»

Перед стартом четвертого тура для многих, наверное, было неожиданно видеть московское «Динамо» на последнем месте турнирной таблицы. Бело-голубые тяжело входят в сезон с новым тренером Александром Кошкиным и сильно обновленным составом. Они всухую уступили казанскому «Динамо» и «Ленинградке», а в прошлом туре столичный клуб набрал первые очки, но победил одноименную команду из Краснодара только на тай-брейке. Поэтому экс-чемпион остался на заключительной 14-й строчке регулярки.

В минувшие выходные москвички наконец-то оттолкнулись от дна. «Динамо» не потеряло очков в домашнем матче против «Минчанки». Поначалу шла равная игра, но хозяйки раскачались по ходу, организовали небольшой отрыв и не отдали превосходство до конца сета. Однако во второй партии «Минчанка» заиграла лучше в атаке, где куражилась Надежда Смирнова. Белорусская доигровщица набрала за второй сет 8 очков и помогла команде сравнять.

В третьей партии «Динамо» наладило игру и вернуло себе преимущество, но самые удивительные вещи происходили в четвертом сете. Его лучше начали гости, но при счете 10:12 москвички стали демонстрировать выдающуюся защиту, Наталия Гончарова — надежно подавать, а Ольга Юрьева — безупречно добивать до пола. Все это принесло хозяйкам 15 очков подряд, а с ними победу в сете (25:12) и в матче.

«Такие эпизоды очень радуют. Наталия держала хорошую подачу, на блоке все зацепили и в защите сыграли. Хотелось бы, чтобы почаще были эти эпизоды. У нас для этого все есть. Будем стараться прибавлять», — прокомментировал рывок в четвертой партии Кошкин.

Победа помогла «Динамо» сразу запрыгнуть на седьмое место. Аутсайдеров сейчас определить нельзя. За четыре тура нет ни одной команды, которая бы не познала радость победы.