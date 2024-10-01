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Сегодня, 22:30

Московское «Динамо» уходит с последнего места. Кризис позади?

Московское «Динамо» победило «Минчанку» в матче суперлиги
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Московское «Динамо» обыграло «Минчанку» в матче суперлиги.
Фото ВК «Динамо» Москва, соцсети
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Итоги 4-го тура женской суперлиги.

PARI Суперлига. Женщины. 4-й тур
«Динамо-Метар» — «Спарта» — 3:2 (23:25, 25:12, 18:25, 25:13, 15:12)
«Уралочка-НТМК» — «Тулица» — 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:19)
«Протон» — «Заречье-Одинцово» — 3:2 (25:17, 25:22, 16:25, 22:25, 19:17)
«Динамо-Ак Барс» — «Енисей» — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)
«Динамо» Кр — «Ленинградка» — 1:3 (31:33, 10:25, 25:18, 17:25)
«Динамо» М — «Минчанка» — 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 25:12)
«Локомотив» — «Омичка» — 3:1 (25:15, 25:9, 22:25, 25:10)

На старте регулярного чемпионата у женщин наблюдается много борьбы и неуступчивых матчей. В каждом туре стабильно по две-три встречи решаются на тай-брейке. Тем не менее одна команда остается безупречной — действующий чемпион «Динамо-Ак Барс».

Казанская мощь

Клубы из столицы Татарстана сейчас идут во главе и мужской, и женской суперлиги. У обеих команд идет серия из четырех сухих побед подряд. Однако если у «Зенита-Казань» такому положению событий благоволит календарь, то на пути «Динамо-Ак Барс» уже встретились полуфиналисты чемпионата прошлого сезона. Ни московское «Динамо», ни «Ленинградка» не смогли ничего противопоставить чемпиону, причем на своей площадке.

В четвертом туре у казанских девушек соперник был проще — «Енисей» дома. Несмотря на итоговые 3:0, красноярская команда смотрелась в этой встрече неплохо. После матча блокирующая хозяев Таисия Коновалова признавалась, что соперник даже удивил «Динамо» своим уровнем сопротивления. В третьей партии «Енисей» зацепился в защите, и какое-то время казанская команда была в роли догоняющих. Однако уверенности, чтобы удержать свое преимущество, краснояркам не хватило.

Главного тренера «Динамо-Ак Барс» Зорана Терзича после матча спрашивали уже про излишнюю самоуверенность на фоне четырех сухих побед: «Это, с одной стороны, хорошо, конечно, но, с другой стороны, может быть опасно. Когда проигрываешь первую партию, никто не знает, как будет дальше — увидим. Одна команда не может играть на очень высоком уровне. Но я доволен, как мы играем, и в первую очередь тем, что все игроки здоровы».

Но казанки не единственные, кто идет без поражений. Не потерял очки серебряный призер прошлого сезона «Локомотив», хоть и разница выигранных и проигранных партий у него не такая идеальная, как у казанского клуба. Да и кадровые проблемы у калининградок имеются. Серьезную травму на старте чемпионата получила один из лидеров команды — Ксения Парубец. Пока «Локо» с этой ситуацией справляется. В минувшем туре подопечные Андрея Воронкова разобрались с новичком суперлиги «Омичкой».

Волейболистки московского &laquo;Динамо&raquo;. Московское «Динамо» забуксовало на старте сезона. У команды два сухих домашних поражения

Невероятный рывок московского «Динамо»

Перед стартом четвертого тура для многих, наверное, было неожиданно видеть московское «Динамо» на последнем месте турнирной таблицы. Бело-голубые тяжело входят в сезон с новым тренером Александром Кошкиным и сильно обновленным составом. Они всухую уступили казанскому «Динамо» и «Ленинградке», а в прошлом туре столичный клуб набрал первые очки, но победил одноименную команду из Краснодара только на тай-брейке. Поэтому экс-чемпион остался на заключительной 14-й строчке регулярки.

В минувшие выходные москвички наконец-то оттолкнулись от дна. «Динамо» не потеряло очков в домашнем матче против «Минчанки». Поначалу шла равная игра, но хозяйки раскачались по ходу, организовали небольшой отрыв и не отдали превосходство до конца сета. Однако во второй партии «Минчанка» заиграла лучше в атаке, где куражилась Надежда Смирнова. Белорусская доигровщица набрала за второй сет 8 очков и помогла команде сравнять.

В третьей партии «Динамо» наладило игру и вернуло себе преимущество, но самые удивительные вещи происходили в четвертом сете. Его лучше начали гости, но при счете 10:12 москвички стали демонстрировать выдающуюся защиту, Наталия Гончарова — надежно подавать, а Ольга Юрьева — безупречно добивать до пола. Все это принесло хозяйкам 15 очков подряд, а с ними победу в сете (25:12) и в матче.

«Такие эпизоды очень радуют. Наталия держала хорошую подачу, на блоке все зацепили и в защите сыграли. Хотелось бы, чтобы почаще были эти эпизоды. У нас для этого все есть. Будем стараться прибавлять», — прокомментировал рывок в четвертой партии Кошкин.

Победа помогла «Динамо» сразу запрыгнуть на седьмое место. Аутсайдеров сейчас определить нельзя. За четыре тура нет ни одной команды, которая бы не познала радость победы.

ВК Динамо (Казань)
ЖВК Динамо (Москва)

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