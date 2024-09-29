Как приготовить эчпочмаки: 3 простых рецепта от шеф-повара

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Эчпочмак — это национальное блюдо татарской и башкирской кухонь. В Татарстане и Башкирии румяные, сочные и ароматные пирожки продаются практически на каждом шагу. Но не обязательно ехать в республики, чтобы попробовать это блюдо. Рассказали, как приготовить эчпочмаки в домашних условиях.
По традиции эчпочмаки делают из слоеного, дрожжевого и пресного теста. Но по словам шеф-повара Вячеслава Дегтева, предпочтительнее готовить эти пирожки из дрожжевого теста.
Ингредиенты:
теплое молоко — 500 мл;
сухие дрожжи — 5 г;
растительное масло — 1 ст.л.;
сливочное масло — 70 г;
яйца — 2 шт.;
соль — 1 ч.л.;
сахар — 1 ч.л.;
мука — 850 г.
Способ приготовления:
Растворить сухие дрожжи в теплом молоке и добавить растительное масло.
Затем все перемешать и влить еще сливочное масло, вбить яйца, снова все перемешать.
После добавить соль, сахар и муку.
Замесить тесто и оставить его подниматься, накрыв салфеткой или полотенцем.
Ингредиенты:
дрожжевое тесто — из рецепта выше;
баранина — 700 г;
картофель мелкий — 7 шт.;
лук — 4 шт.;
мясной бульон — 100 мл;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Тесто замесить и оставить под полотенцем подниматься.
Баранину нарезать, добавить мелко нарезанный картофель и лук, все перемешать, посолить и поперчить.
Раскатать из теста кружочки и выложить в них начинку.
Соединить края лепешек в трех местах, стараясь, чтобы получился треугольник, оставить дырочку.
Выложить эчпочмаки на смазанный маслом противень и оставить на 20 минут.
Поставить пирожки в духовку и печь их 7 минут при температуре 200 °С, потом уменьшить температуру до 170 °С и готовить еще 25 минут.
Залить в отверстия эчпочмаков по одной-две чайной ложке мясного бульона, смазать пирожки желтком и оставить в духовом шкафу еще на 20 минут.
Ингредиенты:
дрожжевое тесто — из рецепта выше;
куриное филе — 250 г;
картофель — 400 г;
лук репчатый — 1 шт.;
масло растительное — 2 ст.л.;
вода — 30 мл;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Тесто замесить и оставить настояться.
Разогреть сковороду с маслом, нарезанный мелко лук обжарить на ней в течение двух минут.
Куриную грудку мелко нарезать и выложить к луку, перемешать и обжарить в течение пяти минут.
Картофель очистить, нарезать на кубики и отправить на сковороду к курице и луку.
Влить воду и оставить под крышкой на 15 минут, затем снять сковороду с огня и дать начинке остыть.
Разогреть духовку до 180 °С.
Раскатать из теста кружочки и выложить в них начинку.
Соединить края лепешек в трех местах, стараясь, чтобы получился треугольник, оставить дырочку, дать настояться пирожкам.
Выложить на смазанный маслом противень эчпочмаки и смазать их растопленным сливочным маслом.
Выпекать пирожки в течение 20-30 минут.
Готовые эчпочмаки достать из духовки и остудить до теплого состояния.
Ингредиенты:
дрожжевое тесто — из рецепта выше;
картофель — 2 шт.;
лук — 1 шт.;
зелень — 100 г;
масло растительное (для смазывания противня) — 1 ч.л.;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Тесто замесить и оставить под полотенцем подниматься.
Лук и картофель очистить.
Лук мелко нарезать и обжарить его на сковороде до прозрачности.
Картофель нарезать на небольшие кубики, зелень измельчить.
Картофель, лук и зелень смешать, посолить и поперчить.
Раскатать из теста кружочки и выложить в них начинку.
Соединить края лепешек в трех местах, стараясь, чтобы получился треугольник, оставить дырочку.
Эчпочмаки выложить на противень, смазанный маслом, дать им настояться.
Поставить пирожки в духовку, разогретую до 180 °С, на 30 минут.
Достать эчпочмаки и дать им остыть.