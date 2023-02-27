Зачем девушки уменьшают грудь? 5 объективных причин от хирурга

Эта операция почти не уступает в популярности увеличению бюста.

Пышный бюст, соблазнительная зона декольте, которой можно позавидовать, обилие мужского внимания. Все это только одна сторона медали для обладательниц большой груди. С другой стороны, это не только эстетическое неудовлетворение отражением в зеркале (когда грудь в буквальном смысле мешает жить), но и проблемы со здоровьем.

О том, почему женщины приходят с запросом на уменьшение груди, что нужно знать об этой процедуре и к чему готовиться, рассказала пластический и реконструктивный хирург кандидат медицинских наук Рано Азимова.

Когда уменьшают грудь

Редукционная пластика (уменьшение груди) — хирургическая операция, которая проводится под общим наркозом в условиях стационара и нередко делается в комплексе с липосакцией живота или абдоминопластикой.

Но что считать действительно большой грудью? Как правило, это грудь, вес которой достиг отметки в 1 кг и более. Впрочем, желание сделать редукционную пластику может возникнуть у пациенток и с меньшим весом груди. Все зависит от целей и медицинских показаний.

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Дело в том, что большая грудь может вызывать не только психологический и эстетический дискомфорт (трудно подобрать одежду, нижнее белье, неудобно водить автомобиль, не хочется слышать комментарии в свой адрес и так далее), но и ряд реальных проблем со здоровьем. Рассказываем об объективных причинах, которые подталкивают девушек на этот шаг.

Ноющие ощущения в области шеи, головная боль

Большой бюст в буквальном смысле может «тянуть вниз», так как смещается естественный центр тяжести. В таком случае мышцы в грудном, поясничном и шейном отделах находятся в постоянном напряжении. В результате может развиваться искривление позвоночника, меняться походка, ухудшаться осанка. Женщина может выглядеть горбатой. Проблемы с позвоночником далее оборачиваются и головными болями, так как может нарушаться кровообращение.

Некомфортные занятия спортом

Нередко обладательница большой груди, желающая заняться сноубордом, конной ездой и другими видами спорта, вынуждена от этого отказываться. И причина не только в том, что сложно подобрать одежду или белье. Центр тяжести (как уже писали выше) смещается, а вместе с этим теряется и возможность правильно держать равновесие, координировать движения. Женщина чувствует себя неповоротливой, что доставляет дополнительный психологический дискомфорт.

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Прерывистый сон и недосып

Женщинам с большим бюстом иногда приходится «укладывать» грудь рядом поудобнее. Звучит странно, но показательно. Большой бюст не дает перевернуться ночью так, чтобы женщина при этом не проснулась от дискомфорта или болевых ощущений, так как задела или прижала ее. Часто женщины принимают решение спать в бюстгальтере. А это ведет к нарушению кровообращения.

Постепенно недосып становится вариантом нормы, накапливается усталость, нервная система просто не успевает перезагрузиться. Из-за этого портится настроение, теряется работоспособность.

Проблемы с кожей

Безобидная, на первый взгляд, опрелость, которая возникает из-за постоянного прилегания большой груди к коже живота, может перерасти в обильные высыпания и даже в экзему. Если игнорировать проблему, можно спровоцировать присоединение стрептококковой инфекции. Также существует риск развития грибкового заболевания со специфической флорой вплоть до образования гнойной раны.

Лечение в этом случае будет долгим и непростым. А даже если не запускать проблему дерматологического характера, то постоянный зуд и отвлекающие покалывания будут раздражать и тревожить.

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Трудности с подбором белья, эстетические и психологические проблемы

Чрезмерно большая грудь создает эффект диспропорции фигуры: женщина может выглядеть комично, словно «шарик на ножках». Кроме того, найти качественное, удобное и красивое белье большого размера крайне сложно, так как производители сосредоточены на других стандартах фигуры.

Можно считать эти проблемы вторичными, но, как правило, они становятся базой для зарождения серьезных комплексов, психологических проблем, внутренних ограничений и даже депрессивных состояний. Ведь нередко можно услышать негативные и нелицеприятные комментарии в свой адрес в социальных сетях и даже в реальной жизни.

Кому нельзя уменьшать грудь

Не всегда процедуру редукционной пластики можно провести. Противопоказана такая операция для пациенток с заболеваниями свертывающей системы крови, сахарным диабетом в период декомпенсации, острыми инфекциями, артериальной гипертензией, воспалениями на коже, а также в период беременности и лактации.

Также операция не рекомендована пациенткам, которые планируют активное похудение. В этом случае нужно сначала добиться желаемого веса, а только потом прибегать к операции.

Кстати, уменьшение груди не является поводом для отказа от кормления грудью. Если во время операции применена техника, которая не затрагивает протоки, то кормить ребенка грудью можно (конечно, если нет проблем с лактацией).

Сколько нужно восстанавливаться после операции

Конечно, любая операция требует подготовки. И процедура редукционной пластики не исключение. УЗИ молочных желез, маммография, анализы крови и мочи, тесты на свертываемость и инфекции, ЭКГ, КТ грудной клетки, дуплексное сканирование вен нижних конечностей — это обязательный набор исследований, которые необходимо пройти перед операцией по уменьшению груди.

Реабилитация проходит, как правило, достаточно мягко. Некоторые пациентки буквально через несколько дней выходят на работу и возвращаются к нормальному ритму жизни. Но, разумеется, по назначению врача необходимо носить специальное компрессионное белье, принимать антибиотики, соблюдать другие рекомендации. Также важно следить за режимом питания и сна, физическими нагрузками. Необходимо контролировать вес тела, не переедать, не набирать лишние килограммы.

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Убедительный результат в виде аккуратной красивой груди можно увидеть через 3-4 месяца после операции. Но даже на первых перевязках пациентка сможет убедиться, что грудь стала меньше и эстетически приятнее. Самочувствие также начнет улучшаться, появится чувство легкости, снизится напряжение в шейном отделе позвоночника, уйдут головные боли.

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