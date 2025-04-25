Аль Пачино — 85: 10 главных фильмов с оскароносным актером

Сегодня, 25 апреля, свой день рождения отмечает великий Аль Пачино. Свою актерскую карьеру он начал в театре, а в 1969-м дебютировал в кино. С тех пор Пачино снялся в десятках картин, заработал «Оскар», пять «Золотых глобусов», по две премии «Эмми» и «Тони», а также множество других престижных наград. По случаю юбилея голливудской суперзвезды вспоминаем его самые яркие образы.

Первая заметная роль: «Паника в Нидл-парке»

Год: 1971.

Страна: США.

Режиссер: Джерри Шацберг.

В главных ролях: Аль Пачино, Китти Уинн, Алан Винт, Ричард Брайт, Кил Мартин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Паника в Нидл-парке» / реж. Джерри Шацберг / 20th Century Fox

Кинодебютом актера стал небольшой эпизод в драме «Я, Натали». Но почти сразу после этого он получил главную роль в картине «Паника в Нидл-парке» об отношениях наркодилера Бобби (его-то и сыграл сегодняшний именинник) и юной художницы Хелен. Стоит отметить, что сам фильм принимал участие в основной программе Каннского кинофестиваля, а экранная партнерша Аль Пачино — актриса Китти Уинн — была отмечена «Серебряной премией» за лучшую женскую роль.

Прорыв и первая номинация на «Оскар»: «Крестный отец»

Год: 1972.

Страна: США.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.

В главных ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дювалл, Ричард С. Кастеллано.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 9,2.

Фото Кадр из фильма «Крестный отец» / реж. Фрэнсис Форд Коппола / Paramount Pictures

Карьера Аль Пачино набирала обороты стремительно: всего через год после своей первой заметной роли он уже блистал в криминальной драме «Крестный отец». Более того, образ Майкла Корлеоне принес актеру дебютную номинацию на «Оскар». Впоследствии он вернулся к этой роли и в следующих частях киносаги. Ну а сиквел принес ему еще одну номинацию на заветную статуэтку — только уже за главную, а не за второстепенную роль.

Первая победа на «Золотом глобусе»: «Серпико»

Год: 1973.

Страна: Италия, США.

Режиссер: Сидни Люмет.

В главных ролях: Аль Пачино, Джон Рэндольф, Джек Кихоу, Бифф МакГуайр, Барбара Эда-Янг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Серпико» / реж. Сидни Люмет / Paramount Pictures

В копилке Аль Пачино — 19 номинаций на «Золотой глобус». Впервые он получил эту премию за байопик «Серпико»: в основу сюжета легла история нью-йоркского полицейского Фрэнка Серпико, который отказывается участвовать в коррупционных схемах своих коллег. А вот на премиях BAFTA и «Оскар» актеру не повезло: британская награда досталась Джеку Николсону за «Китайский квартал», а американская — Джеку Леммону за «Спасите тигра».

Кинофестивальное признание: «Собачий полдень»

Год: 1975.

Страна: США.

Режиссер: Сидни Люмет.

В главных ролях: Аль Пачино, Джон Казале, Чарльз Дернинг, Крис Сарандон, Пенелопа Аллен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Собачий полдень» / реж. Сидни Люмет / Warner Bros

Криминальная драма «Собачий полдень» принесла Аль Пачино первую кинофестивальную награду («Серебряную раковину» в Сан-Себастьяне), а также очередные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Напомним, что картина повествует о незадавшемся ограблении: трое парней собираются обчистить бруклинский банк, но обнаруживают, что там почти нет наличных. К слову, вдохновением для фильма послужило реальное преступление.

Лучшая роль (по мнению самого Аль Пачино): «Лицо со шрамом»

Год: 1983.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Де Пальма.

В главных ролях: Аль Пачино, Стивен Бауэр, Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио, Роберт Лоджа.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Лицо со шрамом» / реж. Брайан Де Пальма / Universal Pictures

В интервью Аль Пачино неоднократно называл «Лицо со шрамом» своим любимым и лучшим фильмом. Образ амбициозного кубинского беженца, который становится могущественным наркобароном, принес актеру лишь номинацию на «Золотой глобус». Любопытно, что в активе картины, впоследствии ставшей культовой и даже попавшей в десятку главных гангстерских фильмов всех времен по версии Американского института киноискусств, есть номинация на «Золотую малину».

Оскароносная роль: «Запах женщины»

Год: 1992.

Страна: США.

Режиссер: Мартин Брест.

В главных ролях: Аль Пачино, Крис О'Доннелл, Джеймс Ребхорн, Габриель Анвар, Филип Сеймур Хоффман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Запах женщины» / реж. Мартин Брест / Universal Pictures

В 1993-м Аль Пачино получил сразу две номинации на «Оскар»: за роль второго плана в «Гленгарри Глен Росс (Американцы)» и за главную роль в «Запахе женщины». Именно драма о слепом полковнике в отставке, которого в поездке в Нью-Йорк на День благодарения сопровождает обычный студент, принесла актеру заветную награду. Аль Пачино тогда обошел Роберта Дауни-младшего с байопиком «Чаплин» и Дензела Вашингтона с еще одним байопиком «Малкольм Икс».

«Воссоединение» с Робертом Де Ниро: «Схватка»

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Манн.

В главных ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Том Сайзмор, Эми Бреннеман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Схватка» / реж. Майкл Манн / Warner Bros.

«Схватка» — это первый совместный проект Аль Пачино и Роберта Де Ниро, где они появляются в одном кадре вместе. До этого оба снимались в «Крестном отце 2», общих сцен у них не было. На сей раз друзья в реальной жизни перевоплотились в противников, ведь в центре сюжета — противостояние грабителя Нила МакКоли (Де Ниро) и опытного детектива Винсента Ханны (Пачино). При этом единственная актерская номинация — на «Сатурн» — досталась Вэлу Килмеру, сыгравшему одного из напарников Нила.

Образ Люцифера: «Адвокат дьявола»

Год: 1997.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Тейлор Хэкфорд.

В главных ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон, Джеффри Джонс, Джудит Айви.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Адвокат дьявола» / реж. Тейлор Хэкфорд / Warner Bros.

Чтобы заполучить Аль Пачино в проект «Адвокат дьявола», Киану Ривз отказался от части своего гонорара. В итоге оскароносный актер перевоплотился в Люцифера, что принесло ему номинацию на премию канала MTV в категории «Лучший злодей». По сюжету дьявол предстает перед людьми в образе главы крупной юридической компании Джона Милтона, а его новым подопечным становится амбициозный адвокат Кевин Ломакс, который готов защищать в суде кого угодно.

Камбэк после нескольких номинаций на «Золотую малину»: «Вы не знаете Джека»

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Барри Левинсон.

В главных ролях: Аль Пачино, Сьюзен Сарандон, Дэнни Хьюстон, Джон Гудман, Бренда Ваккаро.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Вы не знаете Джека» / реж. Барри Левинсон / HBO

В нулевых Аль Пачино заработал сразу две номинации на антипремию «Золотую малину» — за криминальную комедию «Джильи» и триллер «88 минут». Однако это не помешало актеру вернуться в строй: в 2011 году он вновь получил «Золотой глобус», на сей раз — в категории «Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ». В ленте «Вы не знаете Джека» Пачино сыграл Джека Кеворкяня — врача, отстаивающего идею легализации эвтаназии, причем не только на словах, но и в своей практике, за что получил прозвище Доктор Смерть.

И снова Де Ниро: «Ирландец»

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Рэй Романо, Бобби Каннавале.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Ирландец» / реж. Мартин Скорсезе / Netflix

После «Крестного отца 2» и «Схватки» Пачино и Де Ниро вместе снялись в детективе «Право на убийство», а их последним на сегодня совместным проектом стал «Ирландец» Мартина Скорсезе. Аль Пачино в образе профсоюзного лидера Джимми Хоффа был отмечен номинациями на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров. Любопытно, что все четыре награды в итоге достались Брэду Питту за ленту «Однажды в... Голливуде» Тарантино, в которой Аль Пачино исполнил небольшую роль кинопродюсера.