Сегодня, 25 апреля, свой день рождения отмечает великий Аль Пачино. Свою актерскую карьеру он начал в театре, а в 1969-м дебютировал в кино. С тех пор Пачино снялся в десятках картин, заработал «Оскар», пять «Золотых глобусов», по две премии «Эмми» и «Тони», а также множество других престижных наград. По случаю юбилея голливудской суперзвезды вспоминаем его самые яркие образы.
Год: 1971.
Страна: США.
Режиссер: Джерри Шацберг.
В главных ролях: Аль Пачино, Китти Уинн, Алан Винт, Ричард Брайт, Кил Мартин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,1.
Кинодебютом актера стал небольшой эпизод в драме «Я, Натали». Но почти сразу после этого он получил главную роль в картине «Паника в Нидл-парке» об отношениях наркодилера Бобби (его-то и сыграл сегодняшний именинник) и юной художницы Хелен. Стоит отметить, что сам фильм принимал участие в основной программе Каннского кинофестиваля, а экранная партнерша Аль Пачино — актриса Китти Уинн — была отмечена «Серебряной премией» за лучшую женскую роль.
Год: 1972.
Страна: США.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
В главных ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дювалл, Ричард С. Кастеллано.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.
Рейтинг IMDb: 9,2.
Карьера Аль Пачино набирала обороты стремительно: всего через год после своей первой заметной роли он уже блистал в криминальной драме «Крестный отец». Более того, образ Майкла Корлеоне принес актеру дебютную номинацию на «Оскар». Впоследствии он вернулся к этой роли и в следующих частях киносаги. Ну а сиквел принес ему еще одну номинацию на заветную статуэтку — только уже за главную, а не за второстепенную роль.
Год: 1973.
Страна: Италия, США.
Режиссер: Сидни Люмет.
В главных ролях: Аль Пачино, Джон Рэндольф, Джек Кихоу, Бифф МакГуайр, Барбара Эда-Янг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,7.
В копилке Аль Пачино — 19 номинаций на «Золотой глобус». Впервые он получил эту премию за байопик «Серпико»: в основу сюжета легла история нью-йоркского полицейского Фрэнка Серпико, который отказывается участвовать в коррупционных схемах своих коллег. А вот на премиях BAFTA и «Оскар» актеру не повезло: британская награда досталась Джеку Николсону за «Китайский квартал», а американская — Джеку Леммону за «Спасите тигра».
Год: 1975.
Страна: США.
Режиссер: Сидни Люмет.
В главных ролях: Аль Пачино, Джон Казале, Чарльз Дернинг, Крис Сарандон, Пенелопа Аллен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 8,0.
Криминальная драма «Собачий полдень» принесла Аль Пачино первую кинофестивальную награду («Серебряную раковину» в Сан-Себастьяне), а также очередные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Напомним, что картина повествует о незадавшемся ограблении: трое парней собираются обчистить бруклинский банк, но обнаруживают, что там почти нет наличных. К слову, вдохновением для фильма послужило реальное преступление.
Год: 1983.
Страна: США.
Режиссер: Брайан Де Пальма.
В главных ролях: Аль Пачино, Стивен Бауэр, Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио, Роберт Лоджа.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,3.
В интервью Аль Пачино неоднократно называл «Лицо со шрамом» своим любимым и лучшим фильмом. Образ амбициозного кубинского беженца, который становится могущественным наркобароном, принес актеру лишь номинацию на «Золотой глобус». Любопытно, что в активе картины, впоследствии ставшей культовой и даже попавшей в десятку главных гангстерских фильмов всех времен по версии Американского института киноискусств, есть номинация на «Золотую малину».
Год: 1992.
Страна: США.
Режиссер: Мартин Брест.
В главных ролях: Аль Пачино, Крис О'Доннелл, Джеймс Ребхорн, Габриель Анвар, Филип Сеймур Хоффман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.
Рейтинг IMDb: 8,0.
В 1993-м Аль Пачино получил сразу две номинации на «Оскар»: за роль второго плана в «Гленгарри Глен Росс (Американцы)» и за главную роль в «Запахе женщины». Именно драма о слепом полковнике в отставке, которого в поездке в Нью-Йорк на День благодарения сопровождает обычный студент, принесла актеру заветную награду. Аль Пачино тогда обошел Роберта Дауни-младшего с байопиком «Чаплин» и Дензела Вашингтона с еще одним байопиком «Малкольм Икс».
Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Майкл Манн.
В главных ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Том Сайзмор, Эми Бреннеман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,3.
«Схватка» — это первый совместный проект Аль Пачино и Роберта Де Ниро, где они появляются в одном кадре вместе. До этого оба снимались в «Крестном отце 2», общих сцен у них не было. На сей раз друзья в реальной жизни перевоплотились в противников, ведь в центре сюжета — противостояние грабителя Нила МакКоли (Де Ниро) и опытного детектива Винсента Ханны (Пачино). При этом единственная актерская номинация — на «Сатурн» — досталась Вэлу Килмеру, сыгравшему одного из напарников Нила.
Год: 1997.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Тейлор Хэкфорд.
В главных ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон, Джеффри Джонс, Джудит Айви.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Чтобы заполучить Аль Пачино в проект «Адвокат дьявола», Киану Ривз отказался от части своего гонорара. В итоге оскароносный актер перевоплотился в Люцифера, что принесло ему номинацию на премию канала MTV в категории «Лучший злодей». По сюжету дьявол предстает перед людьми в образе главы крупной юридической компании Джона Милтона, а его новым подопечным становится амбициозный адвокат Кевин Ломакс, который готов защищать в суде кого угодно.
Год: 2010.
Страна: США.
Режиссер: Барри Левинсон.
В главных ролях: Аль Пачино, Сьюзен Сарандон, Дэнни Хьюстон, Джон Гудман, Бренда Ваккаро.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,5.
В нулевых Аль Пачино заработал сразу две номинации на антипремию «Золотую малину» — за криминальную комедию «Джильи» и триллер «88 минут». Однако это не помешало актеру вернуться в строй: в 2011 году он вновь получил «Золотой глобус», на сей раз — в категории «Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ». В ленте «Вы не знаете Джека» Пачино сыграл Джека Кеворкяня — врача, отстаивающего идею легализации эвтаназии, причем не только на словах, но и в своей практике, за что получил прозвище Доктор Смерть.
Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Мартин Скорсезе.
В главных ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Рэй Романо, Бобби Каннавале.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,8.
После «Крестного отца 2» и «Схватки» Пачино и Де Ниро вместе снялись в детективе «Право на убийство», а их последним на сегодня совместным проектом стал «Ирландец» Мартина Скорсезе. Аль Пачино в образе профсоюзного лидера Джимми Хоффа был отмечен номинациями на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров. Любопытно, что все четыре награды в итоге достались Брэду Питту за ленту «Однажды в... Голливуде» Тарантино, в которой Аль Пачино исполнил небольшую роль кинопродюсера.