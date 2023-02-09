Артур Далалоян: «Неопределенность с международными стартами не дает выходить на пик формы»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью «СЭ» выразил уверенность, что конкуренция внутри сборной России в нынешнем олимпийском цикле усилится, так как ветераны команды находятся в отличной форме и намерены бороться с талантливой молодежью.

— Есть моменты, которые мне нужно подтянуть: где-то добавить сложности, где-то восстановить старые комбинации, — отметил Далалоян. — В 2022-м все соревнования проходили для меня в таком лайт-режиме. Не требовалось прыгать выше головы — просто поддерживать форму и находиться в рабочем состоянии. Как бы то ни было, непонимание, будем ли мы выступать на международных турнирах, отбираться на Олимпиаду, все равно не дает выводить себя на пик формы. Когда обстановка изменится, поменяется и подготовка. Хочется начать прибавлять уже в этом году.

— В прошлом году на российских соревнованиях появились новые имена — к примеру, только недавно отметивший 18-летие Даниел Маринов. Кого бы могли отметить вы?

— Мог бы того же Маринова, Сергея Найдина. Но скажу о другом — сейчас я приехал на первые в новом году сборы и вижу в сборной как будто других ребят в основном составе. Все в хорошей форме, впахивают, работают над повышением сложности, штаны никто не просиживает. А ведь только январь месяц. Конкуренция внутри сборной в текущем олимпийском цикле абсолютно точно усилится.

Ранее Далалоян рассказал о своем отношении к ситуации с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.