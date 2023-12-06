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Сегодня, 15:55

Царукян опередил даже Анкалаева, Магомедкеримов — в топ-15! Обновленный рейтинг лучших бойцов России

Отдел единоборств «СЭ»
Арман Царукян.
Фото Global Look Press
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Ноябрь и самое начало декабря были богаты на события, так что в рейтинге топ-15 лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий произошли изменения.

Арман Царукян, нокаутировавший Бенеила Дариуша, поднялся сразу на четыре строчки. Магомед Магомедкеримов, задушивший в финале сезона PFL Садибу Си, впервые попал в топ-15. А вот Сергей Павлович, хоть и проиграл нокаутом Тому Аспиналлу, остался на третьем месте (при этом позиции Сергея пошатнулись — отставание от Вадима Немкова сильно увеличилось, а отрыв от четвертой строчки значительно уменьшился).

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. На этот раз в опросе приняли участие 36 человек.

Топ-15

1. Ислам Махачев — 574 балла (538 баллов + 36 упоминаний в анкетах)
2. Вадим Немков — 518 (482 + 36)
3. Сергей Павлович — 444 (408 + 36).
4. Арман Царукян — 400 (365 + 35).
5. Магомед Анкалаев — 394 (359 + 35).
6. Александр Волков — 366 (330 + 36).
7. Усман Нурмагомедов — 319 (286 + 33).
8. Анатолий Малыхин — 306 (266 + 30).
9. Петр Ян — 211 (184 + 27).
10. Эдуард Вартанян — 178 (149 + 29).
11. Мовсар Евлоев — 172 (144 + 28).
12. Умар Нурмагомедов — 149 (122 + 27).
13. Никита Крылов — 147 (124 + 23).
14. Александр Шаблий — 133 (108 + 25).
15. Магомед Магомедкеримов — 111 (92 + 19).
Фото «СЭ»

Всего же в анкеты попали 39 бойцов. Вот список тех, кто не вошел в топ-15:

16. Роман Копылов — 85 (68 + 17).
17. Шарабутдин Магомедов — 57 (48 + 9)
18. Магомедрасул Гасанов — 41 (35 + 6).
19. Евгений Гончаров — 41 (34 + 7).
20. Муслим Магомедов — 32 (28 + 4).
21. Андрей Корешков — 25 (19 + 6).
22. Икрам Алискеров — 24 (17 + 7).
23. Анатолий Токов — 22 (18 + 4).
24. Мовлид Хайбулаев — 19 (16 + 3).
25. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 18 (15 + 3).
26. Альберт Туменов — 13 (11 + 2).
27. Устармагомед Гаджидаудов — 12 (10 + 2).
28. Ринат Фахретдинов — 10 (7 + 3).
29. Ислам Омаров — 8 (6 + 2).
30. Саид Нурмагомедов — 7 (4 + 3).
31. Сергей Харитонов — 7 (6 + 1).
32. Азамат Керефов — 6 (5 + 1).
33-34. Аскар Аскаров — 5 (4 + 1).
33-34. Александр Грозин — 5 (4 + 1).
35. Азамат Мурзаканов — 4 (3 + 1).
36. Александр Сарнавский — 3 (2 + 1).
37-39. Борис Медведев — 2 (1 + 1).
37-39. Валентин Молдавский — 2 (1 + 1).
37-39. Виталий Слипенко — 2 (1 + 1).

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Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 6 декабря 2021 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Важно: среди 35 составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа — «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Кто голосовал

Камил Гаджиев, Армен Гулян, Виталий Тарасов, Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Вадим Фурсов, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / Youtube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Sports.ru), Иван Ефимов (Sports.ru), Роман Мазуров, Янис Коханко, Игорь Лазорин (ТАСС), Алексей Сафонов, Арслан Доциев («Обзор Press»).

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 3 января.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Магомед Магомедкеримов
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