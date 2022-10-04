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Сегодня, 19:40

Мельникова объявила, что не будет завершать карьеру вплоть до 2024 года

Рустам Имамов
Корреспондент
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» рассказала о планах продолжать карьеру вплоть до сезона 2023/24.

«Я еще после Токио решила, что буду работать в полной мере до 2024 года. Поставила сама себе условие и его выполняю. Скорее всего, выступать я буду все равно. Вне зависимости от того, как будет развиваться международная ситуация. Но подготовка будет разной. Одно дело — готовиться к Олимпийским играм и совсем другое — к внутренним стартам», — сказала Мельникова.

Отметим, что российские гимнасты не могут выступать на международных стартах как минимум до конца 2022 года.

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Ангелина Мельникова
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