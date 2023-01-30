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Сегодня, 14:36

Титов призвал федерации выработать принципы участия при возврате россиян на международные турниры

Алина Савинова
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Президент Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) Василий Титов считает, что общероссийские федерации должны придерживаться единых принципов в вопросе участия своих спортсменов в зарубежных соревнованиях при рассмотрении условий допуска.

«Во время собрания были подведены итоги работы за прошедшие четыре года. Было очень непросто подготовить команды к Олимпийским играм в условиях пандемии. Но больше всего участников собрания волновал вопрос участия спортсменов в международных соревнованиях, условия допуска и так далее. Мы призывали федерации, входящие в состав ВАЛОВС, выработать свою позицию.

Понятно, что для каждого вида спорта международные федерации будут вырабатывать свои критерии допуска. Но есть общие принципы, которые мы пытались сегодня обсудить. Звучали различные точки зрения, но все сошлись на том, что самое главное, чтобы спортсмены поехали", — приводит ТАСС слова Титова.

Сегодня, 30 января, 62-летний специалист был переизбран на пост президента Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/16917205
Василий Титов
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Титов переизбран президентом Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта