В ФСГР заявили, что не рассматривают возможный переход в Азиатскую конфедерацию

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в комментарии для «СЭ» поделился мнение о возможном переходе ФСГР в Азию.

«Рассматривали мы переход в Азию? Нет, конечно. А что нам это дает? Азиатский гимнастический союз проводит соревнования под эгидой FIG. Там точно такой же запрет действует. Переход в Азию нашей спортивной гимнастике ничего не дает. Мы ищем решение, это сложно. Никто под нас подстраиваться не хочет, будем исходить из возможных вариантов», — сказал Титов «СЭ».

28 февраля делегаты генассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU).