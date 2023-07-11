Главный злодей мирового спорта чуть не умер в тюрьме. Он получил несколько ножевых ранений

Гимнастки-жертвы доктора Нассара боятся, что теперь его могут выпустить на волю.

Дело с участием Ларри Нассара было едва ли не самым громким в истории американского спорта. Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике обвинялся в систематическом сексуализированном насилии над подопечными на протяжении многих лет. За противоправные действия в отношении более чем 330 женщин Нассара приговорили к нескольким пожизненным срокам. На этом история доктора-насильника должна была и закончиться, но на днях он снова заставил говорить о себе — на Ларри было совершено покушение в тюрьме. Кто пытался убить растлителя малолетних и почему его жертвы боятся, что такая атака поможет Нассару?

Насильника пытались убить в тюремной драке

Бывший врач сборной США по гимнастике получил несколько ножевых ранений во время драки с сокамерником. У Нассара случился коллапс легкого после нескольких ножевых ранений в шею, спину и грудь. Ранения были критическими, однако заключенного вовремя доставили в медицинский блок. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии.

59-летнего Нассара приговорили к пожизненному заключению в 2018 году за сексуальное насилие над несколькими молодыми гимнастками. Он отбывал наказание в Федеральном исправительном комплексе Коулман во Флориде. Адвокат Джо Рохас, который возглавляет сообщество по защите прав заключенных в регионе, подтвердил, что Нассар получил два удара ножом в шею, два раза в спину и шесть раз в грудь, в результате чего едва не прекратил дышать. И хотя сейчас жизни Ларри ничего не угрожает, он был одной ногой в могиле.

Подобная атака на известного заключенного — серьезный инцидент, однако федеральное бюро тюрем США отказывается назвать причастных к этому заключенных. В официальном заявлении для прессы орган исполнения наказаний заявил, что продолжается внутреннее расследование. Никто из других заключенных или сотрудников колонии не пострадал, так что не стоит преувеличивать значение произошедшего.

Тем не менее новость быстро вошла в список самых обсуждаемых в США, ведь Нассар до сих пор резонирует в американском обществе. Напомним, что он получил несколько пожизненных сроков за сексуальное насилие, хранение детской порнографии и растление малолетних. Всего обвинение установило факты противоправных действий Ларри в отношении 330 женщин, в том числе олимпийских чемпионок Симоны Байлз, Али Райсман и МакКайлы Марони. Каждая из них надеялась, что Ларри навсегда исчез из их жизни и больше не причинит никому вреда.

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Может рассчитывать на помилование

Но могли ли быть у жертв Нассара мотивы атаковать Ларри? Вряд ли. Во-первых, в федеральной тюрьме на пожизненном он не представлял ни для кого угрозы. Желание расправиться с ним также вряд ли стало бы поводом для убийства. Американская тюрьма для преступников его класса — далеко не самое приятное место в мире. Так что большой вопрос, что страшнее — ужасный конец или ужас без конца?

Да и непонятно, каким образом кто-либо из гимнасток смог бы подобное совершить. Подкупив других заключенных? А как выйти с ними на связь без последствий? Скорее всего, перед нами случай рядового конфликта внутри тюремного общества. Даже среди отпетых негодяев те поступки, которые совершал Ларри, были неприемлемы, и с ним хотели разобраться иным способом. Либо был словесный конфликт, на который уже немолодой человек не знал как реагировать.

Тем не менее Нассар выжил, и эта атака может даже пойти ему на пользу. Адвокат выступавших против него в суде девушек Сара Кляйн уже написала, что подобный случай не может быть поводом для пересмотра приговора или смягчения условий содержания заключенного. Она осудила насилие и заявила, что смерть Ларри не принесет покоя всем пострадавшим от него спортсменкам, однако степень тяжести его преступлений должна быть важным отрезвляющим фактором для всех сочувствующих его тяжелому положению.

«Даже просто читая про Нассара в новостях, девушки беспокоятся и заново переживают те чудовищные акты насилия, которые продолжались долгие годы при попустительстве властей, — пишет она. — Мы должны быть уверены, что он не избежит наказания и отбудет положенный ему за содеянное тюремный срок».

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По американским законам в случае значительного ухудшения здоровья, особенно в случае покушения при попустительстве сотрудников колонии, заключенный может рассчитывать на изменение условий содержания и даже частичную амнистию. Впрочем, гимнасткам вряд ли стоит переживать на этот счет. Список преступлений Нассара настолько велик, что даже амнистия по одному приговору не отменит другого и у Ларри останутся его 175 лет заключения. А вот доживет ли он до конца срока — вопрос.