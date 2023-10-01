Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 21:00

Байлз мечтает оставить свое имя в истории и получить именной элемент. Для этого ей нужен успех на ЧМ

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Симона Байлз.
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
1/3
Telegram Дзен
Неочевидная интрига турнира в Антверпене.

В бельгийском Антверпене стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике. В этом году турнир вызывает особенный интерес, ведь уже следующий сезон — олимпийский. К Играм в Париже вернулись многие лидеры, в том числе и Симона Байлз. Звездная американка мечтает красиво закрыть спортивную карьеру, которая омрачилась срывом на Олимпиаде в Токио.

О перспективах Симоны во Франции можно будет судить в том числе по ее выступлению на ЧМ. Однако нынешний турнир для Байлз имеет значение не только как проверка сил перед ОИ. Симона давно мечтает об именном элементе и именно в Антверпене она планирует закрепить самый дорогой в базе на текущий момент прыжок в женских соревнованиях.

Фото Reuters

Установить новую планку в мировой гимнастике

Симона официально вернулась. Речь больше не идет о внутренних стартах в США. Байлз в составе американской сборной прилетела на ЧМ в Антверпен. С двумя ключевыми для себя задачами. Во-первых, конечно же, чтобы вернуть чемпионское реноме после провальной Олимпиады в Японии. И, во-вторых, чтобы закрепить за собой именной элемент. Причем сразу и не скажешь, что для девушки приоритетнее. Четырехкратная олимпийская чемпионка уже подала в Международную федерацию гимнастики (FIG) соответствующую заявку, чтобы там официально признали пируэт Юрченко с двойным сальто назад прыжком Байлз. Симона впервые представила такую вариацию прыжка Юрченко в 2019-м, затем еще раз попыталась его исполнить в 2021-м. Для того чтобы элемент закрепили за именем Симоны, ей необходимо еще раз показать его без падений на чемпионате мира.

Симона Байлз. Байлз вышла на помост впервые после Олимпиады в Токио. Ждем Симону на Играх в Париже?

Подобный элемент встречается в мужских соревнованиях, но долгое время подобный уровень считался недосягаемым для девушек. Неудивительно что спортивная комиссия FIG определила базовую стоимость прыжка в 6,4 балла — самую высокую для женской гимнастики на данный момент. При этом предварительная оценка была и вовсе 6,6 балла, в то время как Симона пыталась апеллировать к федерации, что оценка должна быть на две десятых выше. Тем не менее даже 6,4 — значительная цифра, и подобный элемент в арсенале любой гимнастки будет серьезным аргументом. Сама же Байлз пока что ни разу не показала его на официальных международных соревнованиях — на такой риск девушка шла либо на внутренних стартах, либо на тренировках. Однако по понятным причинам для FIG, чтобы закрепить все документально, нужна успешная попытка на турнирах под своей эгидой.

Фото Reuters

Для Симоны чемпионат мира — лучшая возможность пойти на риск

Понятное дело что Олимпиада — не лучшее поле для подобных экспериментов. А вот чемпионат мира, с одной стороны, хоть и не обделен зрительским вниманием, с другой для самой Симоны уже не имеет сакрального значения, поэтому и цена ошибки будет несравнимо ниже. Так что ЧМ в Антверпене выглядит как возможность для Байлз закрепить себя в истории — с максимальным освещением в СМИ. Надо ли говорить, что именно возвращение Симоны стало главным событием до старта чемпионата. И так популярная спортсменка еще больше расширила свою фанатскую базу историей о ментальном здоровье, уж больно актуальна сейчас эта тема в американском обществе. К тому же после недавней свадьбы за результатами гимнастки будут поглядывать и фанаты американского футбола — ведь ее супруг Джонатан Оуэнс играет за «Грин Бэй Пэкерс».

Симона Байлз. Байлз возвращается к соревнованиям впервые после провала в Токио. Зачем это олимпийской чемпионке?

Именной прыжок Симоны сейчас вызовет максимальный всплеск медийной активности, а лучшего способа громче заявить о себе придумать сложно. При том что именной элемент у Байлз уже был — еще в 2018-м FIG зарегистрировала «Байлз I» — прыжок на полусогнутых с разворотом и двойным кувырком с сальто. Тем не менее погоня за самым сложным элементом в истории — уровень уже гораздо выше, тем более что имя советской гимнастки Натальи Юрченко до сих пор на слуху, и Симоне наверняка захочется ее затмить. В мужской гимнастике часто встречаются различные усложненные вариации прыжка Юрченко, но для женской сама попытка — это уже прорыв на новый уровень, чего и добивается Симона. Другое дело, что нет гарантий, что элемент доживет хотя бы до Олимпиады. FIG вполне может счесть прыжок чрезмерно опасным и запретить. Как было с той же ставшей знаменитой петлей Корбут.

Симона Байлз
11
11
Читайте также
«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова
«Ливерпуль» вдевятером проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ
Скончался народный артист России Виталий Коняев
В Армении сообщили о завершении процесса переезда жителей Карабаха
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона