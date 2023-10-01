Байлз мечтает оставить свое имя в истории и получить именной элемент. Для этого ей нужен успех на ЧМ

Неочевидная интрига турнира в Антверпене.

В бельгийском Антверпене стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике. В этом году турнир вызывает особенный интерес, ведь уже следующий сезон — олимпийский. К Играм в Париже вернулись многие лидеры, в том числе и Симона Байлз. Звездная американка мечтает красиво закрыть спортивную карьеру, которая омрачилась срывом на Олимпиаде в Токио.

О перспективах Симоны во Франции можно будет судить в том числе по ее выступлению на ЧМ. Однако нынешний турнир для Байлз имеет значение не только как проверка сил перед ОИ. Симона давно мечтает об именном элементе и именно в Антверпене она планирует закрепить самый дорогой в базе на текущий момент прыжок в женских соревнованиях.

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Установить новую планку в мировой гимнастике

Симона официально вернулась. Речь больше не идет о внутренних стартах в США. Байлз в составе американской сборной прилетела на ЧМ в Антверпен. С двумя ключевыми для себя задачами. Во-первых, конечно же, чтобы вернуть чемпионское реноме после провальной Олимпиады в Японии. И, во-вторых, чтобы закрепить за собой именной элемент. Причем сразу и не скажешь, что для девушки приоритетнее. Четырехкратная олимпийская чемпионка уже подала в Международную федерацию гимнастики (FIG) соответствующую заявку, чтобы там официально признали пируэт Юрченко с двойным сальто назад прыжком Байлз. Симона впервые представила такую вариацию прыжка Юрченко в 2019-м, затем еще раз попыталась его исполнить в 2021-м. Для того чтобы элемент закрепили за именем Симоны, ей необходимо еще раз показать его без падений на чемпионате мира.

Подобный элемент встречается в мужских соревнованиях, но долгое время подобный уровень считался недосягаемым для девушек. Неудивительно что спортивная комиссия FIG определила базовую стоимость прыжка в 6,4 балла — самую высокую для женской гимнастики на данный момент. При этом предварительная оценка была и вовсе 6,6 балла, в то время как Симона пыталась апеллировать к федерации, что оценка должна быть на две десятых выше. Тем не менее даже 6,4 — значительная цифра, и подобный элемент в арсенале любой гимнастки будет серьезным аргументом. Сама же Байлз пока что ни разу не показала его на официальных международных соревнованиях — на такой риск девушка шла либо на внутренних стартах, либо на тренировках. Однако по понятным причинам для FIG, чтобы закрепить все документально, нужна успешная попытка на турнирах под своей эгидой.

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Для Симоны чемпионат мира — лучшая возможность пойти на риск

Понятное дело что Олимпиада — не лучшее поле для подобных экспериментов. А вот чемпионат мира, с одной стороны, хоть и не обделен зрительским вниманием, с другой для самой Симоны уже не имеет сакрального значения, поэтому и цена ошибки будет несравнимо ниже. Так что ЧМ в Антверпене выглядит как возможность для Байлз закрепить себя в истории — с максимальным освещением в СМИ. Надо ли говорить, что именно возвращение Симоны стало главным событием до старта чемпионата. И так популярная спортсменка еще больше расширила свою фанатскую базу историей о ментальном здоровье, уж больно актуальна сейчас эта тема в американском обществе. К тому же после недавней свадьбы за результатами гимнастки будут поглядывать и фанаты американского футбола — ведь ее супруг Джонатан Оуэнс играет за «Грин Бэй Пэкерс».

Именной прыжок Симоны сейчас вызовет максимальный всплеск медийной активности, а лучшего способа громче заявить о себе придумать сложно. При том что именной элемент у Байлз уже был — еще в 2018-м FIG зарегистрировала «Байлз I» — прыжок на полусогнутых с разворотом и двойным кувырком с сальто. Тем не менее погоня за самым сложным элементом в истории — уровень уже гораздо выше, тем более что имя советской гимнастки Натальи Юрченко до сих пор на слуху, и Симоне наверняка захочется ее затмить. В мужской гимнастике часто встречаются различные усложненные вариации прыжка Юрченко, но для женской сама попытка — это уже прорыв на новый уровень, чего и добивается Симона. Другое дело, что нет гарантий, что элемент доживет хотя бы до Олимпиады. FIG вполне может счесть прыжок чрезмерно опасным и запретить. Как было с той же ставшей знаменитой петлей Корбут.