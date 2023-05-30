Клишина объяснила, почему не хочет выставлять личную жизнь напоказ

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина объяснила, почему не хочет выставлять личную жизнь напоказ.

«С детьми общаюсь на русском. У младшего, понятно, пока еще нет языка общения, а старший разговаривает на трех: русском, латышском и английском. Сейчас в школе еще испанский изучает. Никогда не стремилась выносить личную жизнь в публичное пространство. Хотела быть интересной поклонникам как спортсменка. Полностью согласна с тем, что счастье любит тишину. Хотя, переехав в Америку, стала гораздо проще относиться к стремлению узнать как можно больше о моей личной жизни. Спокойно восприняла фотографии, на которых была запечатлена моя вторая беременность. Уверена, что имела бы гораздо больше рекламных контрактов, проявляя активность в социальных сетях и выставляя напоказ личную жизнь. Речь даже о фото не с детьми, а с собакой. Только мне это совершенно не интересно. Близкие люди все обо мне знают, остальные будут получать информацию дозированно», — приводит слова Клишиной РИА «Новости Спорт».

Клишина является вице-чемпионкой мира-2017 по прыжкам в длину, а также двукратной чемпионкой Европы в помещении по прыжкам в длину.

26 июня 2022 года у нее родился второй сын.