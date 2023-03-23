Президент ВФЛА Иванов: «Многолетняя работа, которую мы проводили, чтобы вернуться во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию завершена»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов высказался о том, что Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации восстановил членство ВФЛА в своих рядах.

«Многолетняя работа, которую мы проводили, чтобы вернуться во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию завершена. Сложный, кропотливый труд по восстановлению нашего статуса оценен положительно. В работе принимали участие сотрудники ВФЛА и члены Президиума, наши спортсмены, тренеры, региональные федерации и все, кому небезразлична судьба российской легкой атлетики. В работе участвовали Рабочая группа World Athletics, международные эксперты, Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России и РУСАДА.

Мы продолжим проводить жесткую антидопинговую политику, чтобы соответствовать всем международным требованиям. Вопросы спортивной и антидопинговой составляющей работы федерации соответствуют международным требованиям, что закреплено сегодня решениями Совета WA», — приводит слова Иванова пресс-служба ВФЛА.

23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.