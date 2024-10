Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках: вылетел с трассы и чуть не разбился

Первый блин комом.

60-летняя голливудская звезда Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках в субботу, 5 октября, на знаменитом автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» в рамках чемпионата Toyota GR. Автомобиль, за рулем которого находился актер, вылетел за пределы трассы.

Что произошло

На 45-й минуте гонки Ривз растерялся при выходе из поворота и оказался на траве. Обошлось без травм, он успел вовремя затормозить. Киану вернулся на трассу и продолжил участие в гонке.

Но и на этом его неудачи не закончились — на 14-м повороте первого круга актеру удалось избежать столкновения с другой машиной.

В итоге звезда франшизы «Матрица» занял 25-е место среди 35 участников. В воскресенье, 6 октября, состоится второй заезд.

А во вторник он вместе с актрисой Сандрой Буллок посетит показ фильма «Скорость», посвященный 30-летию картины.

Фото Global Look Press

Суперстильная машина Киану

Гоночный комбинезон актера был окрашен в красный и черный цвета, а сам Ривз управлял автомобилем № 92 BRZRKR, на котором была размещена реклама его графического романа «Книга другого места» (The Book of Elsewhere). Это экшен-произведение о супергерое Киану написал в соавторстве с британским фантастом Чайной Томом Мьевилем. По ней уже создается киноадаптация.

Ривз — фанат автоспорта

У него уже есть опыт участия в автогонках. В 2009 году Киану выиграл гонку среди знаменитостей, которая проходила в Лонг-Бич в Калифорнии. Ривз является частым гостем на различных этапах «Формулы-1».

Кроме того, у голливудской звезды внушительная коллекция спорткаров и байков, а также собственная фирма ARCH Motorcycle, которая занимается производством мотоциклов по индивидуальному заказу.