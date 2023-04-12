Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?

Российский гонщик может стартовать в следующем сезоне «Формулы Е».

Даниил Квят, если брать сухие результаты, самый успешный гонщик в истории России. До королевской «Формулы-1» разными путями добрались четверо наших соотечественников, из них двое заезжали на подиум — но Квят, в отличие от Виталия Петрова, забирался даже на вторую ступень. Правда, машина у него была получше, так что споры можно продолжать долго.

Но, так или иначе, Квят после «королевских гонок» ищет себя и попробовал многое. Сейчас он ездит в гонках на выносливость, мировом чемпионате WEC. На первом этапе сезона «1000 миль Себринга» Квят вместе с менее известными партнерами итальянцем Бортолотти и француженкой Пен финишировал вторым в классе LMP2. Пробовал себя в NASCAR, и, кстати, весьма недурно — ту гонку с удивительным камбэком во втором по силе дивизионе можно пересматривать до сих пор. Но сейчас, как сообщает издание The Race, Квят активно готовится к новому вызову.

Квята ждет электричество

Речь об электрической «Формуле», или «Формуле Е». В ней гоняется сразу несколько человек с опытом в Ф1 — Стоффель Вандорн, Жан-Эрик Вернь, Лукас ди Грасси, Себастьян Буэми, Паскаль Верляйн, Андре Лоттерер. Первые четверо были чемпионами серии, Вандорн — действующий победитель. Также титул брал Нельсон Пике-младший. В общем, по именам серия мощная.

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Кроме того, в ней есть соревнование производителей. За электрокарами будущее, так что для концернов серия важная — «Ниссан», «Порше», «Ягуар», китайский NIO, индийская «Махиндра». Разве что «Теслы» не хватает. Автомобиль имеет максимальную мощность 350 кВт (470 л. с.) с максимальной регенерируемой мощностью до 600 кВт за счет установленных мотор-генераторов на передней и задней осях и не имеет задних гидравлических тормозов.

Еще один плюс этой модной серии — ее относительная бесшумность позволяет проводить гонки прямо в городах. В Москве этап «Формулы Е» проходил прямо у Кремля, по улицам Варварка, набережным и Васильевскому спуску.

Скоро ли дебют?

Сейчас в Москве ничего не планируется, но в календаре есть городские трассы в Эр-Рияде, Берлине, Кейптауне, Монако, Хайдарабаде, Джакарте, Лондоне, Риме. Сезон идет с января по июль, так что Квят если и дебютирует, то в июльской свободной практике в рамках Е-При Рима. Ну а в качестве боевого пилота его стоит ждать после Нового года.

Как пишет The Race, сейчас Квят прошел процедуру подгонки сиденья, а 24 апреля его ждут тесты в берлинском аэропорту «Темпельхоф». Сообщается, что он действительно заинтересован в том, чтобы получить место в чемпионате на сезон-2023/24 в китайской команде NIO.

У него есть партнеры по тестам, которые также будут стремиться попасть в серию. Неизвестно, могут ли стать они соперниками, так как претенденты будут тренироваться с другими командами. Речь идет о бывшем пилоте «Уильямса» Джеке Эйткене — данную информацию уже подтвердила команда «Энвижн». Также вероятными участниками могут стать экс-пилот Ф1 испанец Роберто Мери и гонщик «Формулы-2» Зейн Мэлоуни.

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Другие варианты

«Формула Е» — не самый плохой вариант продолжения карьеры. Фактически это единственный автономный формулический проект вне истории «пробиться в «Формулу-1». В нее переходили гонщики с именами Ярно Трулли и Ник Хайдфельд. Однако если у Квята что-то не пойдет, один вариант все же останется.

Что бы точно подошло Квяту, так это американский IndyCar с его жестким стилем и контактной борьбой. Посмотрите на первые две гонки сезона-2023 — они намного интереснее «Формулы-1». Осторожно, дальше будут спойлеры. В первой экс-формулист Роман Грожан умудрился в борьбе за победу столкнуться с соперником и уехать в отбойник. Во второй тот же Грожан сам выбил машину за полтора круга до финиша, претендуя на подиум.

Так Квяту делать, конечно, не стоит, но в маркетинговом плане Грожан для серии находка. Там ездят и другие формулисты — Маркус Эрикссон, Александер Росси, Такума Сато, захаживает Хуан-Пабло Монтойя. Тем более у самого Дани есть опыт гонок в NASCAR. Да, нужно адаптироваться к овалам, но через это проходили многие европейцы. А денег в этой серии достаточно. Политически IndyCar также всегда был консервативным, даже протрамповским, если угодно. Сам Трамп даже садился в двухместную машину, правда, еще до своего президентства. Так что проблем с присутствием россиянина не будет — посоветоваться Квят может с Михаилом Алешиным, который провел в Indycar несколько сезонов.

Но в любом случае здорово, что российский автоспорт выходит из изоляции. Тому же Квяту еще год назад нельзя было ездить в WEC из-за всякого рода деклараций. Сейчас, кажется, найден компромисс.