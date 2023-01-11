Россиянина сняли с чемпионата по дрифту в Омане из-за флага. Ошибка организаторов

Организаторы принесли извинения гонщику, но кто извинится перед болельщиками?

С российским автогонщиком Денисом Мигалем произошел странный инцидент накануне чемпионата по дрифту. Организаторы турнира Oman International Drift Championship (OIDC) отказали спортсмену в участии. Поводом для подобного решения стала ошибка принимающей стороны.

Дело в том, что имя россиянина в списке участников появилось вместе с российским флагом, несмотря на намерения Мигаля выступать в нейтральном статусе. Это вызвало бурную реакцию среди антироссийски настроенной части публики, и организаторы аннулировали заявку Дениса. В чем дело?

Статус

В настоящее время Международная автомобильная федерация (FIA) позволяет российским спортсменам участвовать в международных турнирах, но только под нейтральным флагом. К тому же им необходимо выполнить ряд обязательств, в числе которых — требование подписать декларацию политического нейтралитета.

Денис Мигаль на своей BMW 3 Series квалифицировался на дрифт-турнир, который пройдет 12-13 января, и уже прибыл в Оман. Но организаторы внезапно поменяли свое решение — Автомобильная ассоциация Омана (OAA) аннулировала заявку россиянина, несмотря на его готовность выступать в статусе нейтрального атлета.

«Изначально организаторы не предъявляли никаких требований относительно национальности, но потом попросили нас выступать под нейтральным флагом — мы согласились на это, для нас это не составляло проблем», — рассказал Мигаль Autosport.com.

По словам спортсмена, организаторы турнира вычеркнули его из участников «под давлением интернет-аудитории», а свое решение никак не объяснили. Они лишь направили Мигалю «частное письмо» с извинениями.

«Официально свое решение организаторы чемпионата никак не объясняют — нам просто отправили письмо с извинениями, что мы, к сожалению, не сможем принять участие в серии. Но это не официальный документ, а просто частное письмо на имя пилота», — добавил Денис.

Фото из личного архива Дениса Мигаля

Ошибка

Сам Мигаль считает, что подобный поворот событий связан с технической ошибкой, которую допустила SMM-команда чемпионата. Дело в том, что в списке участников соревнований в социальных сетях имя Дениса появилось именно с российским флагом. Но такого не должно было случиться — ведь россиянин был заявлен на турнир в нейтральном статусе.

«Возникла ошибка со стороны организаторов, которые, несмотря на нашу готовность ехать под нейтральным флагом, в списке пилотов около моего имени поставили флаг России. Это была именно техническая ошибка SMM-команды чемпионата, которую они исправили, заменив триколор на флаг черного цвета», — объяснил россиянин.

В итоге пользователи социальных сетей отреагировали достаточно бурно — и, разумеется, в негативном ключе. И организаторы не нашли лучшего решения в данной ситуации, как просто исключить российского гонщика из списка участников, несмотря на то что до старта остался всего один день, а сам Мигаль уже прибыл в Оман.

«Но этого было достаточно, чтобы спровоцировать бурную реакцию аудитории. Комментарии к опубликованному в социальных сетях списку участников появились, и были они негативными. В итоге под давлением интернет-аудитории устроители Oman International Drift Championship вообще вычеркнули нас из числа пилотов, участвующих в турнире», — добавил спортсмен.

Фото из личного архива Дениса Мигаля

Ситуация

Первый заезд в рамках чемпионата по дрифту в Омане пройдет уже 12 января. Тем не менее Мигаль не теряет надежды принять участие в соревнованиях. Команда российского гонщика рассматривает вариант с повторной заявкой на турнир.

«Пока мы работаем над тем, чтобы найти выход из сложившейся ситуации и, возможно, перезаявиться в Oman International Drift Championship, но это вопрос открытый. На данный момент добавить что-то к тому, что уже известно, сложно. Но от своих международных планов, несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не отказываемся и планируем постепенно развиваться», — сказал Денис.

Хочется надеяться, что организаторы турнира Oman International Drift Championship все-таки пойдут навстречу российскому гонщику и примут его повторную заявку, ведь спортсмен уже проделал большой путь, чтобы просто приехать в Оман. И остаться ни с чем в данной ситуации будет как минимум обидно.