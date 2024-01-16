Гоночная команда предпочла виртуальную женщину реальной. Но бота пришлось уволить из-за протестов

Мир автоспорта не готов к использованию искусственного интеллекта?

Искусственный интеллект все активнее вторгается в реальную жизнь, в том числе и в спорт. Однако в автогонках такого рода инновации пока явно не пришлись по вкусу публике. Показательным примером стала история с появлением, а затем и стремительным увольнением индийской командой «Махиндра» девушки-бота Авы, созданной искусственным интеллектом. Ава должна была стать инфлюенсером (лидером мнений) этого коллектива «Формулы-Е», но подверглась жесткой травле в социальных сетях. Многие протестующие просто не поняли, почему в «Махиндре» для продвижения выбрали не реальную, а виртуальную женщину.

Появление «робота-бунтовщика»

«Махиндра» пришла в «Формулу-Е» с самого момента основание этой электрической серии. Причем сперва за нее выступали экс-пилоты «Формулы-1» индиец Карух Чандхок и бразилец Бруно Сенна. Впоследствии гонщиками «Махиндры» были такие известные в мире автоспорта личности, как немцы Ник Хайдфельд и Паскаль Верляйн, а также бельгиец Жером д'Амброзио. А действующими пилотами в сезоне-2023/24 являются бельгиец Ник де Врис, уволенный в середине прошлого сезона из «Торо Россо» в «Ф-1», и португалец Эдуардо Мортара. Но к этим ребятам претензий у общественности нет, а вот к руководству «конюшни» еще как есть.

Фото Global Look Press

Дело в том, что недавно «Махиндра» решила пойти на оригинальный шаг. Для поднятия популярности и продвижения технологий был создан бот по имени Ава. Причем Аве была даже придумана биография — 28 лет, уроженка Лондона, дословно охарактеризованная как «королева устойчивых технологий и гоночный робот-бунтовщик».

В одной из социальных сетей был даже создан канал «Ава за гранью реальности», в котором были представлены фальшивые люди, делающие селфи. В общем, мягко говоря, процесс раскрутки при помощи «робота-бунтовщика» выглядел весьма оригинально. И явно не понравился пользователям социальных сетей. Особенно пользовательницам. Дело в том, что большинство женщин, включая связанных с миром автоспорта, выразили недовольство тем фактом, что вместо реальной девушки из плоти и крови на работу «наняли» какого-то бота!

«Даже не открывая телефон, я могу вспомнить 10 женщин, включая меня, которые могли бы стать отличными инфлюенсерами для «Махиндры». Создать для этого воображаемую женщину — это пощечина всем нам», — рассказала Road & Track автогонщица и автомобильный журналист Эмме Холл. Многие также отметили, что в «Формуле-Е», несмотря на все декларации о равноправии, по-прежнему нет ни одной женщины-пилота. Да и вообще, мол, продвигать команду с помощью искусственной Авы — некрасиво и недальновидно.

Фото Global Look Press

Уничтожение Авы

Так что пиар-компания «Махиндры» привела к обратному эффекту — репутационным издержкам. Как следствие, после снежного кома негативных комментариев Ава была уничтожена, а ее странички в социальных сетях закрыты. Хотя еще совсем недавно в «Махиндре» были очень довольны своей идеей. «Наличие Авы, влиятельного лица, которое тесно связано с нами и документирует наш путь, но с более широким призывом помочь продвигать наши основные ценности как организации, — это проект, который нас очень волнует», — говорил один из руководителей «Махиндры» Роанн Крауз. Он также отмечал, что благодаря боту удалось найти «новые и инновационные способы взаимодействия с людьми». Вот только такой способ взаимодействия не оценили. Пришлось сворачиваться и извиняться. Мол, простите, не то имели в виду, правильно не объяснили публике идею.

«Воспитание разнообразия, инклюзивности и инноваций лежит в основе «Махиндра Рэйсинг». Наша программа влияния на искусственный интеллект была разработана с учетом этой инновации. Но ваши комментарии имеют огромную ценность. Мы выслушали, поняли и решили закрыть проект», — заявил генеральный директор организации Фредерик Бертран. Он также отметил, что обвинения в дискриминации не имеют под собой почвы, ведь «Махиндра» за последние 12 месяцев наняла 35 человек, треть из которых были женщинами.

«Лично для меня такие обвинения обидны вдвойне, ведь во время моего пребывания в Международной федерации автоспорта я занимался продвижением программы «Девушка на треке» в «Формулу-Е», — расстраивался Бертран. Добавив, что в «Махиндре» и сейчас есть реальные вакансии для женщин. Но, похоже, теперь команде придется открыть еще одну — нанять женщину-инфлюенсера из плоти и крови.