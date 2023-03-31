Алонсо показал лучший результат во второй практике «Гран-при Австралии»

Сегодня, 09:00
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал лучший результат в первой тренировке «Гран-при Австралии».
Его лучший круг — 1 минута 18,887 секунды. Всего он проехал 12 кругов.
Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари» (+0,445, 10 кругов). Замкнул тройку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,615, 12 кругов).
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал 13-й результат (+1,436, 15 кругов).
Большую часть тренировки пилоты проехали в дождевых условиях, однако быстрейшие круги были показаны на «сликах».
В ночь на 1 апреля пройдет третья тренировка «Гран-при Австралии» . Начало — в 04.30 мск.
«Гран-при Австралии»
Альберт-парк, Мельбурн
2-я практика
1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.18,887 (12 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,445 (10)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,615 (12)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,785 (19)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,808 (12)
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,838 (12)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,196 (13)
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,289 (19)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,307 (17)
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,319 (11)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,333 (17)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,425 (20)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,436 (15)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,493 (23)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,583 (21)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,692 (14)
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,713 (8)
18. Алекс Албон («Уильямс») +2,295 (18)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,379 (16)
20. Логан Сарджент («Уильямс») — не показал времени (0)