Алонсо показал лучший результат во второй практике «Гран-при Австралии»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал лучший результат в первой тренировке «Гран-при Австралии».

Его лучший круг — 1 минута 18,887 секунды. Всего он проехал 12 кругов.

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари» (+0,445, 10 кругов). Замкнул тройку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,615, 12 кругов).

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал 13-й результат (+1,436, 15 кругов).

Большую часть тренировки пилоты проехали в дождевых условиях, однако быстрейшие круги были показаны на «сликах».

В ночь на 1 апреля пройдет третья тренировка «Гран-при Австралии» . Начало — в 04.30 мск.

«Гран-при Австралии»

Альберт-парк, Мельбурн

2-я практика

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.18,887 (12 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,445 (10)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,615 (12)

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,785 (19)

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,808 (12)

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,838 (12)

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,196 (13)

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,289 (19)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,307 (17)

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,319 (11)

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,333 (17)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,425 (20)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,436 (15)

14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,493 (23)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,583 (21)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,692 (14)

17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,713 (8)

18. Алекс Албон («Уильямс») +2,295 (18)

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,379 (16)

20. Логан Сарджент («Уильямс») — не показал времени (0)