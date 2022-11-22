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22 ноября, 16:24

Алонсо заявил, что на 100 процентов доволен переходом в «Астон Мартин»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от перехода в английскую команду.

«Конечно, нельзя быть чрезмерно уверенным, ведь в следующем году все изменится. Но ощущения в гараже с ребятами, потенциал команды, талант инженеров выдающиеся, и прямо сейчас я очень-очень счастлив. Когда я подписал контракт с «Астоном», то был доволен на 90 процентов. Когда команда начала прибавлять и завершила сезон на высокой ноте, уровень счастья вырос до 100 процентов. Сегодня утром я был на 100 процентов доволен, теперь — более чем на 100», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

41-летний испанец занял третье место в утренней части шинных тестов после «Гран-при Абу-Даби».

В сезоне-2022 Алонсо выступал за «Альпин» и завершил его на девятой строчке в личном зачете, набрав 81 очко.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/11/22/alonso-sees-outstanding-potential-at-aston-martin-after-first-run/
Формула-1
Альпин
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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