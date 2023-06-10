Баттон рассказал, что должен сделать Ферстаппен, чтобы стать величайшим гонщиком в истории

Чемпион мира «Формулы-1» Дженсон Баттон рассказал, что должен сделать пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, чтобы претендовать на звание величайшего гонщика в истории.

«Есть очень большая вероятность, что Макс сможет стать величайшим в истории. Но мне нравится идея, что ты не можешь быть лучшим в мире, если ты не попробовал себя где-то за пределами «Формулы-1». Вот Фернандо Алонсо (двукратный чемпион мира «Ф-1») проделал феноменальную работу. Он покинул серию, участвовал в гонках «24 часа Ле-Мана» и «Дайтона», выиграл обе, а потом еще раз победил в «24 часах Ле-Мана». И я не думаю, что уровень его выступлений ухудшился, когда ему исполнилось 40 лет», – приводит слова Баттона портал GP Blog.

25-летний Ферстаппен – двукратный чемпион «Формулы-1» в сезонах 2021 и 2022. В сезоне-2023 он занимает первое место в личном зачете, набрав 170 очков в 8 гонках.