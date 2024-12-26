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Сегодня, 11:12

Боттас: «Иногда нужно сделать шаг назад»

Камила Абдурахманова
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Финский пилот Валттери Боттас признал ошибку с переходи в «Заубер».

«Иногда нужно на шаг отступить, чтобы сделать два шага вперед. Сейчас для меня важно составить представление о возможных вариантах, понять, как вновь оказаться в числе гонщиков, выходящих на старт «Гран При».

С другой стороны, меня ждет роль резервного пилота в заводской команде, за которую я выступал. Это отличный бренд, крупный автопроизводитель. Я был там пять лет назад и знаю, что это действительно может открыть для меня некоторые возможности», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

Сезон-2024 Боттас провел в составе «Заубер», однако команда решила не продлевать с ним контракт. Финн не набрал очков по итогам минувшего чемпионата «Формулы-1» и занял 22-е место в личном зачете.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Валттери Боттас
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