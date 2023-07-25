Риккардо — о столкновении с Чжоу в Венгрии: «Сражался бы за очки, если бы не старт»

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо доволен первой гонкой после возвращения в «Формулу-1».

Риккардо завершил «Гран-при Венгрии» на 13-й позиции. На старте гонки у него произошло столкновение с гонщиком «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюем.

«Если бы мы остались впереди и удержали позицию на старте, то, считаю, действительно сражались бы за финиш в очках. После гонки я посмотрел: были небольшие повреждения диффузора, но команда сказала, что в целом все нормально. С удовольствием бы сказал, что мог ехать на секунду быстрее, но, думаю, с машиной все было более-менее в порядке.

Мне предстоит ответить на много вопросов, так что здорово, что у меня был темп, что я ехал в «чистом» воздухе, допускал мало ошибок, сделал из них выводы, узнавал, что машине нравится, а что нет. И с физической точки зрения — я восемь месяцев не проезжал гоночную дистанцию. Ощущения очень хорошие», — приводит слова Риккардо Planet F1.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Вторым финишировал Ландо Норрис («Макларен»), на третьей строчке — Серхио Перес («Ред Булл»).