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Сегодня, 09:25

Де Врис прокомментировал свой переход в «Альфа Таури»

Иван Торопцев
Корреспондент

Гонщик Ник Де Врис прокомментировал свой переход в «Альфа Таури».

Нидерландец начнет выступать за команду с сезона-2023.

«С нетерпением жду следующего сезона. После «Формулы-2» моя карьера пошла немного в другом направлении, но я всегда сохранял мечту выступать в «Формуле-1», и я рад, что наконец она сбудется. У меня было много шансов попробовать болид образца 2022 года, надеюсь, это поможет мне в следующем сезоне», — приводит Sky Sports слова Де Вриса.

Де Врис становился чемпионом «Формулы-2» в 2019 году, после чего провел три сезона в «Формуле-Е» и один раз выиграл титул.

27-летний спортсмен дебютировал в «Формуле-1» в нынешнем году на «Гран-при Италии» — он заменял основного пилота «Уильямс» Александра Албона, который пропустил этап из-за аппендицита. По итогам гонки Де Врис занял девятое место.

Формула-1
Альфа Таури
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