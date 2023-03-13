Исполнительный директор «Альпин»: «Окон мог бы занять место любого пилота в «Феррари» или «Мерседесе»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси оценил способности пилота своей команды Эстебана Окона.

«В «Феррари» нет первого и второго номера, хотя, уверен, многие думают иначе. В «Мерседесе» нет первого и второго номера. Трудно понять, кто в команде на второй позиции, если честно. И я считаю, что Эстебан занял бы одно из этих двух мест — место любого из гонщиков в данных командах», — цитирует России официальный сайт «Формулы-1».

5 марта стартовал новый сезон «Формулы-1». Окон не сумел финишировать на «Гран-при Бахрейна», сойдя с дистанции на 43-м круге. Кроме того, 26 летний пилот повторил рекорд Пастора Мальдонадо по числу штрафов за одну гонку — его оштрафовали за неверное положение болида на старте, затем за неправильное отбытие штрафа и за превышение допустимой скорости на пит-лейне.