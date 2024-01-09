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Сегодня, 21:12

Две команды «Формулы-1» пытались переманить Албона в 2023 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команды «Формулы-1» проявляют интерес к пилоту «Уильямса» Алекса Албону.

Как сообщает ESPN, в 2023 году две команды пытались добиться разрыва контракта между 27-летним игроком и командой и переманить пилота к себе. Несколько коллективов внимательно следят за ситуацией.

По данным источника, Албон может стать претендентом на место Карлоса Сайнса в «Феррари» в 2025 году.

Албон с сентября 2021 года выступает за «Уильямс». В сезоне-2023 он занял 13-е место в общем зачете пилотов, набрав 27 очков. Его лучший результат в прошлом году — 7-е место на «Гран-при Канады» и «Гран-при Италии».

Формула-1
Уильямс
Александр Албон
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