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Сегодня, 14:05

Хаас — об увольнении Штайнера: «Мне больше не интересно десятое место»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владелец «Хааса» Джин Хаас объяснил увольнение Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды «Формулы-1».

«Все свелось к результатам. Это был восьмой сезон, мы провели более 160 гонок и не завоевали ни одного подиума. В последние несколько лет мы были десятыми или девятыми. Я не говорю, что это вина Гюнтера, ничего подобного. Просто показалось, что наступил подходящий момент для перемен, для попытки пойти в ином направлении — не было ощущения, что путь, которому мы следовали, к чему-то приведет. В конце концов, все решают результаты. Мне больше не интересно десятое место», — приводит слова Хааса сайт «Ф-1».

Новым руководителем «Хаас» станет Аяо Комацу, который был одним из главных помощников Штайнера. Японский специалист будет отвечать за общую стратегию и производительность автомобилей на трассе.

Формула-1
Хаас
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«Хаас» объявил об отставке Гюнтера Штайнера