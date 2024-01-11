Хаас — об увольнении Штайнера: «Мне больше не интересно десятое место»

Владелец «Хааса» Джин Хаас объяснил увольнение Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды «Формулы-1».

«Все свелось к результатам. Это был восьмой сезон, мы провели более 160 гонок и не завоевали ни одного подиума. В последние несколько лет мы были десятыми или девятыми. Я не говорю, что это вина Гюнтера, ничего подобного. Просто показалось, что наступил подходящий момент для перемен, для попытки пойти в ином направлении — не было ощущения, что путь, которому мы следовали, к чему-то приведет. В конце концов, все решают результаты. Мне больше не интересно десятое место», — приводит слова Хааса сайт «Ф-1».

Новым руководителем «Хаас» станет Аяо Комацу, который был одним из главных помощников Штайнера. Японский специалист будет отвечать за общую стратегию и производительность автомобилей на трассе.