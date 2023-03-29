Алонсо — о «Гран-при Австралии»: «Трасса стала еще быстрее. Надеюсь, увидим больше обгонов»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды на предстоящем «Гран-при Австралии».

«Мы отправляемся в Австралию в отличном настроении, после двух подряд подиумов, и надеемся развить свой успех в этот уик-энд. В Австралии всегда интересно гоняться, и мне любопытно, как изменилась трасса в сравнении с прошлыми годами. Трасса стала еще быстрее — надеюсь, мы увидим больше обгонов. При этом квалификация в Австралии всегда имела ключевое значение», — приводит слова Алонсо GP Today.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).