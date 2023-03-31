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Сегодня, 14:44

Алонсо: «Нам нужно больше узнать о поведении шин и работе машины на длинной дистанции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов «Гран-при Австралии».

«Хорошая пятница, да и вообще, здорово вернуться в Австралию. В первой практике мы сосредоточились на тестировании различных деталей и выполнили запланированную программу, все прошло гладко. Вторая же практика прерывалась из-за дождя, так что очевидно, что завтра нам еще будет над чем поработать.

Нам нужно больше узнать о поведении шин, о работе машины на длинной дистанции. Потому что сегодня для этого у нас было совсем мало времени. Пока машина вроде бы работает неплохо. На данный момент завтра прогноз обещает сухую погоду, чему мы рады, учитывая уровень выступлений команды в таких условиях в предыдущих гонках», — приводит F1i.com слова Алонсо.

В ночь на 1 апреля пройдет третья тренировка «Гран-при Австралии». Начало – в 4.30 мск. Затем в 8.00 состоится квалификация.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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