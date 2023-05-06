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Сегодня, 16:40

Алонсо: «За пределами траектории трасса в Майами очень скользкая, это может осложнить ситуацию с обгонами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов «Гран-при Майами».

«Пока, по ощущениям, с новым покрытием трассы ситуация в целом улучшилась, но в первый день мы по сути занимались тем, что чистили траекторию. А за пределами траектории трасса очень скользкая, это может осложнить ситуацию с обгонами в гонке. Конечно, квалификация будет важна, но мы, обычно, главным образом сильны в гонке. Так что посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Алонсо F1i.

Третья практика «Гран-при Майами» пройдет 6 мая в 19.30 по московскому времени, а квалификация — в 23.00.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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