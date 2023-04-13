Алонсо: «Впереди у меня есть еще пара лет, надеюсь выиграть новый чемпионский титул»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своем будущем в «Формуле-1».

«Когда я только начинал выступления в «Формуле-1», то первоначальная идея была в том, чтобы провести там семь-восемь лет и уйти. Потом я дважды стал чемпионом мира и решил, что погоняюсь еще пару сезонов и завершу выступления. Такая была идея, но сейчас у меня самая продолжительная карьера в «Формуле-1», и я мотивирован как никогда. Получаю удовольствие от каждого дня. Просыпаясь по утрам, я радуюсь, что все еще гоняюсь. Впереди у меня еще пара лет выступлений и, надеюсь, новый чемпионский титул», — приводит слова Алонсо RaceFans.

В первых трех гонках нового сезона «Формулы-1» Фернандо Алонсо занимал третьи места.