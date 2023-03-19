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Сегодня, 13:33

Ферстаппен: «Если смогу прорваться к подиуму — это будет нечто»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен оценил свои перспективы в гонке на Гран-при Саудовской Аравии.

«Возможно, будет борьба с Леклером. А может быть, мы будем прорываться вместе с ним. Но на самом деле это не имеет значения, тут еще нужно, чтобы тебе повезло. И если в такой ситуации я смогу прорваться к подиуму — это будет нечто. Исходя из того, что я видел, на этой трассе сложнее атаковать из-за износа шин. Это немного расстраивает, потому что в Спа, например, можно гоняться на более длинных отрезках. Что касается результатов, я разочарован, но с нетерпением жду гонки. За проблемы, возникшие в квалификации, я не переживаю. Уверен, что у нас не будет сложностей», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ферстаппен начнет «Гран-при Саудовской Аравии» с 15-й строчки, без учета других штрафов, которые могут быть назначены.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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