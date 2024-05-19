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Сегодня, 17:34

Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Эмилии-Романьи», Норрис финишировал вторым

Алина Савинова
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Эмилии-Романьи». Нидерландец в третий раз за карьеру выиграл этап на автодроме в Имоле — он также побеждал здесь в 2021 и 2022 годах.

Вторым финишировал пилот «Макларен» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал третьим подряд. Британец уступил Ферстаппену 0,725 секунды. Третьим в гонке стал Шарль Леклер из «Феррари», его отставание от победителя — 7,916 секунды.

После 7 этапов сезона-2024 лидером личного зачета «Формулы-1» является Макс Ферстаппен, набравший 161 очко. Вторым идеть Шарль Леклер, у которого 113 очков, на третьей строчке — партнер Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес (107).

Лидер Кубка конструкторов — «Ред Булл» (268 очков), на втором месте — «Феррари» (212), на третьем — «Макларен» (154).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Монако с 24 по 26 мая.

«Гран-при Эмилии-Романьи» (7-й этап). Топ-6

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,725

3. Шарль Леклер («Феррари») +7,916

4. Оскар Пиастри («Макларен») +14,132

5. Карлос Сайнс («Феррари») +22,325

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35,104

Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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