Ферстаппен поздравил гонщика «Макларена» Норриса с победой на «Гран-при Майами»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу гонщика «Макларен» Ландо Норриса на «Гран-при Майами».

«Очень рад за Ландо. Поздравляю, приятель! Для нас это была не самая сильная гонка, но сегодня я второй», — написал Ферстаппен в социальных сетях.

На данный момент Норрис занимает пятое место в общем зачете пилотов, набрав 83 очка. Ферстаппен является лидером, имея в активе 136 баллов. На втором месте напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (101), топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (98).